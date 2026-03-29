يُعد فينيسيوس جونيور أحد أهم لاعبي ريال مدريد، الذي ينتظره عدد من المواجهات الحاسمة في الأسابيع المقبلة - ومن بينها مباراتا ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أوائل أبريل ضد بايرن ميونيخ. ويبدو أن نجم الهجوم هذا يعاني من إصابة في هذا التوقيت بالذات.
هل سيغيب فينيسيوس جونيور عن مباراة بايرن ميونيخ؟ مخاوف بشأن إصابة نجم ريال مدريد أثناء مشاركته مع المنتخب البرازيلي
وفقًا لما أورده الموقع البرازيلي «جلوبو إسبورت»، اضطر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا إلى التغيب عن التدريبات يوم السبت ولم يشارك مع فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في الملعب. وبدلاً من ذلك، اكتفى فيني جونيور بأداء بعض التمارين في صالة اللياقة البدنية، ثم تلقى العلاج بعد ذلك.
هل توقف فيني جونيور عن التدريبات مجرد إجراء احترازي؟
إلا أن توقف التدريبات يُعتبر مجرد إجراء احترازي، بعد أن شعر فيني بألم في الفخذ عقب المباراة الودية ضد فرنسا (1-2) – غير أنه لم يتم الكشف عن أي إصابة خلال الفحص الطبي الذي أجري يوم الجمعة. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان أنشيلوتي سيشرك نجم ريال مدريد في مباراة الثلاثاء ضد كرواتيا.
ومع ذلك، سيراقب "الملكيون" الوضع عن كثب، حيث أن غيابه لفترة طويلة سيكون ضربة قاسية لفريق المدرب ألفارو أربيلوا. يعد البرازيلي ثاني أفضل هداف في ريال مدريد بعد كيليان مبابي، حيث سجل فيني حتى الآن 17 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة في 43 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.
فيني جونيور: إحصائيات الأداء 2025/26
مسابقة
المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
الدوري الإسباني
28
11
6
دوري أبطال أوروبا
12
5
7
كأس الملك
1
-
-
كأس السوبر
2
1
-