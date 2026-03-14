هل سيغادر فراتيسي إنتر؟ ريزو: "أنا من أردت رحيله. سأعيد النظر في الأمر الصيف المقبل"

ما هو مستقبل دافيد فراتيسي؟ كان لاعب خط وسط إنتر، واللاعب السابق في ساسولو، أحد أكثر الأسماء التي أثيرت حولها النقاشات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، على الرغم من أنه بقي في النهاية في ميلانو، مع فريق النيرازوري. لكن في الصيف، قد تعود القضية المتعلقة بمستقبله إلى الواجهة، وقد تحدث وكيل أعماله، جوزيبي ريزو، عن هذا الأمر.

أمام ميكروفونات "كالتشيو آند فينانزا"، كشف الوكيل الشهير أيضًا عن كواليس سوق الانتقالات: "أنا من أردت إخراج فراتيسي من إنتر: في هذا الموسم، يتنافس على فرصة الذهاب إلى كأس العالم، ولم أكن أراه سعيدًا دائمًا. دافيد شغوف، إنه شخص يضع قلبه في اللعب حتى اللحظة الأخيرة. ترى ذلك أيضًا عندما يحتفل، فهذه هي طبيعته. أود أن أراه سعيدًا دائمًا، لذا كنت أنا من زرع هذه الفكرة في رأسه. لكن، سواء هو من إنتر أو إنتر منه، يصعب عليهما الانفصال. ومن الواضح أيضًا أنني لا أعرف كم مرة في الحياة قد تتاح لك فرصة المشاركة في كأس العالم، فهي لحظات تتذكرها مدى الحياة".