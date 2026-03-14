Goal.com
مباشر
cm grafica frattesi inter 2025 26 16 9

ترجمه

هل سيغادر فراتيسي إنتر؟ ريزو: "أنا من أردت رحيله. سأعيد النظر في الأمر الصيف المقبل"

وكيل أعمال دافيد فراتيسي يكشف عن خبايا سوق الانتقالات ويثير قلق إنتر: إليكم تصريحاته

ما هو مستقبل دافيد فراتيسي؟ كان لاعب خط وسط إنتر، واللاعب السابق في ساسولو، أحد أكثر الأسماء التي أثيرت حولها النقاشات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، على الرغم من أنه بقي في النهاية في ميلانو، مع فريق النيرازوري. لكن في الصيف، قد تعود القضية المتعلقة بمستقبله إلى الواجهة، وقد تحدث وكيل أعماله، جوزيبي ريزو، عن هذا الأمر.

أمام ميكروفونات "كالتشيو آند فينانزا"، كشف الوكيل الشهير أيضًا عن كواليس سوق الانتقالات: "أنا من أردت إخراج فراتيسي من إنتر: في هذا الموسم، يتنافس على فرصة الذهاب إلى كأس العالم، ولم أكن أراه سعيدًا دائمًا. دافيد شغوف، إنه شخص يضع قلبه في اللعب حتى اللحظة الأخيرة. ترى ذلك أيضًا عندما يحتفل، فهذه هي طبيعته. أود أن أراه سعيدًا دائمًا، لذا كنت أنا من زرع هذه الفكرة في رأسه. لكن، سواء هو من إنتر أو إنتر منه، يصعب عليهما الانفصال. ومن الواضح أيضًا أنني لا أعرف كم مرة في الحياة قد تتاح لك فرصة المشاركة في كأس العالم، فهي لحظات تتذكرها مدى الحياة".

  • هل ستكون هناك محاولة جديدة في الصيف؟

    على الرغم من أن ريزو نفسه أكد أن فراتيسي يجد صعوبة في الابتعاد عن إنتر، وبالتالي العكس صحيح، إلا أن الوكيل لم يخفِ أنه قد يحاول مرة أخرى في الصيف تغيير وجهة اللاعب: «أفكر في ذلك دائمًا، لأنني أحب رؤيته على أرض الملعب. أحب رؤية الجميع على أرض الملعب، لكن بالنسبة له على وجه الخصوص، أود أن أراه يخوض موسمًا يتسم بالثبات».

  • ريزو سو لوتيتو

    كما كشف ريزو عن بعض الحكايات المثيرة للاهتمام حول رئيس نادي لاتسيو لوتيتو: "التفاوض مع لوتيتو أمر ممتع، لكنه لم يكن سهلاً أبداً. إنه عبقري في المفاوضات من بعض النواحي. لكنني أشعر بالأسف لأن ملعب لاتسيو لا يمتلئ دائماً، خاصةً وأن القمصان ذات اللونين الأبيض والأزرق تلامس مشاعرك، كما يروي روفيلا ومالديني وكاتالدي. سأروي لك حكاية: في العام الماضي، اختار كاتالدي الانتقال إلى فيورنتينا، وعندما أنهينا المفاوضات عبر مكالمة فيديو، كان رجلاً محطماً. إنه يتألم من أجل لاتسيو، فالدم الذي يجري في عروقه هو دم لاتسيو".

  • الرسالة الموجهة إلى المؤسسات

    ثم وجه ريزو رسالة إلى المؤسسات الكروية قائلاً: "فئتنا لا تحظى بالحماية الكافية، بمعنى أنه لا يُصغى إليها كثيراً في المحافل التي تُتخذ فيها القرارات. نحن جزء من نظام، وبالتالي لا يمكننا أن نكون جزءًا منه في أوقات معينة فقط. من الضروري أن تشركنا الإدارة العليا بشكل أكبر، فغالبًا ما يدفعنا الافتقار إلى الحماية، خاصةً "الوكلاء الأصغر"، إلى عدم العمل دائمًا لصالح اللاعبين، بل إلى السعي وراء الربح من أجل البقاء".

الدوري الإيطالي
فيورنتينا crest
إنتر crest
0