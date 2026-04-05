هل سيصبح روبرتو دي زيربي مدربًا لتوتنهام في دوري الدرجة الثانية؟ تصريح جريء من المدير الفني الجديد لفريق «السبورز» في خضم معركة البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز
التزام يتجاوز حدود الدوري الإنجليزي الممتاز
في أول مقابلة له مع الموقع الرسمي لتوتنهام، أطلق دي زيربي رسالة قوية بشأن مستقبله على المدى الطويل مع النادي. وفي الوقت الذي يستعد فيه «السبورز» لخوض معركة حاسمة من أجل البقاء في الدوري خلال المباريات السبع الأخيرة من الموسم، تطرق المدرب إلى أسوأ السيناريوهات المحتملة. على الرغم من وصوله في ظل أصعب الظروف، أكد على ولائه المطلق للمشروع، مما أنهى فعليًا أي تكهنات بأنه قد يفعّل بند الخروج من العقد. ووضع الأمور في نصابها فيما يتعلق باحتمال الهبوط، قائلاً: "لقد وقعت عقدًا لمدة خمس سنوات لأن هذا يمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، وسأكون مدرب توتنهام الموسم المقبل، مهما حدث".
التضحية بالهوية التكتيكية من أجل النقاط
على الرغم من شهرة المدرب الجديد بأسلوبه المعقد الذي أحدث ثورة في فريق برايتون آند هوف ألبيون، إلا أنه يصر على أن نهجه الجمالي يجب أن يتراجع أمام الواقع القاسي لمعركة الهبوط. ومع اقتراب موعد الرحلة الحاسمة إلى سندرلاند في 12 أبريل، تحول التركيز بالكامل نحو النتائج. واعترف بأن البقاء في الدوري يتفوق في الوقت الحالي على جمال بناء الهجمات. وأوضح قائلاً: "ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن فلسفتي في كرة القدم. أنا هنا الآن في نهاية الموسم لأننا يجب أن نفوز بالمباريات. في كرة القدم، أسلوب اللعب والتكتيكات مهمة. هناك عقلية معينة، وأود أن أساعد اللاعبين على الوصول إلى أفضل عقلية يمكننا إظهارها".
البناء من الخلف لتعظيم الاستفادة من المواهب
على الرغم من نهجه العملي تجاه المأزق الحالي، ألقى المدرب الإيطالي نظرة على الطريقة التي يتوقع أن يعمل بها فريقه في مراحل الانتقال. وطالب بالتفاني التام في كلا طرفي الملعب، وشرح بالتفصيل توقعاته بشأن معدل العمل الجماعي للفريق: "أحب الاحتفاظ بالكرة، أحب الاستحواذ، أحب الفرص الرائعة للتسجيل، ولكن في الوقت نفسه، أحب أن يكون لدينا 11 مدافعاً عندما لا تكون الكرة في حوزتنا، لأنه في كرة القدم الحالية، علينا أن نهاجم بـ 11 لاعباً، بما في ذلك الحارس، وعلينا أن ندافع بـ 11 لاعباً عندما لا تكون الكرة في حوزتنا."
واعتمادًا على القدرات الكامنة في الفريق، أشار قائلاً: "في هذه اللحظة، ليس لدينا وقت للعمل كثيرًا على المزيد من المبادئ، لكن علينا أن نعرف ما يتعين علينا فعله على أرض الملعب. علينا أن نتمتع بتنظيم جيد، سواء كنا نمتلك الكرة أم لا. علينا أن نأخذ في الاعتبار قدرات اللاعبين. نحن محظوظون - وأنا محظوظ - لأن لدي لاعبين كبار يتمتعون بموهبة كبيرة، ومهمتي هي مساعدة اللاعبين على إظهار قدراتهم".
ماذا ينتظر توتنهام بعد ذلك؟
إن واقع وضع توتنهام قاسٍ للغاية. يحتل النادي المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط على وست هام يونايتد الذي يقبع في منطقة الهبوط. تبدأ مسيرة دي زيربي برحلة إلى سندرلاند في 12 أبريل، تليها مباراة على أرضه ضد فريقه السابق، برايتون. وتشمل المباريات المتبقية مباريات لا بد من الفوز بها ضد ولفرهامبتون واندررز، صاحب المركز الأخير، في 25 أبريل، ولييدز يونايتد، صاحب المركز الخامس عشر، في 11 مايو. ومع ذلك، سيتعين على توتنهام أيضًا خوض اختبارات صعبة خارج أرضه ضد أستون فيلا وتشيلسي قبل أن يختتم موسمه بمباراة على أرضه ضد إيفرتون في 24 مايو. ومع بقاء مكانه في الدوري الممتاز معلقًا بخيط رفيع، ستكون كل نقطة حاسمة.