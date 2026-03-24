هل سيشارك كومو في دوري أبطال أوروبا؟ «مشكلة» قوائم اللاعبين، والملعب، وشرط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بشأن الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف

هل التشكيلة التي تم تشكيلها حتى الآن جاهزة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا؟ الإجابة من الناحية الفنية هي بالطبع «نعم»، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن كومو استطاع هذا الموسم، ولو لمجرد التسجيل في الدوري الإيطالي، الاستفادة من ثغرة في اللوائح لتشكيل قوائمه.





في الدوري الإيطالي، يمكن لكل نادٍ تسجيل تشكيلة تضم 25 لاعباً كحد أقصى لكل مباراة، ويجب أن تتضمن التشكيلة ما يلي:

- أن يضم ما لا يقل عن 4 لاعبين من منتجات أكاديمياته (تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عامًا)

- أن يكون هناك ما لا يقل عن 4 لاعبين نشأوا في أكاديميات الشباب الإيطالية (لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حتى لو لم تكن متتالية، بين سن 15 و21 عامًا)





لكن ما يحدث الفارق هو الاستثناء المتعلق باللاعبين دون 23 عامًا، حيث لا توجد قيود عليهم ولا يشغلون أي مكان في القائمة. وهذا يسمح لنادي كومو بالالتفاف جزئيًا على القيود المذكورة أعلاه.



