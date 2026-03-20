"تجري محادثات مستمرة مع مانو"، كما أكد المدير الرياضي كريستوف فرويند خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة. لكن يبدو أن فرويند لا يتوقع اتخاذ قرار قريب بشأن إمكانية تمديد عقده الذي ينتهي في الصيف.
هل سيستغرق اتخاذ القرار وقتًا أطول مما كان متوقعًا؟ مسألة حارس المرمى لا تزال مفتوحة في نادي بايرن ميونيخ
"سنرى ما سيحمله شهر أبريل وبداية مايو، عندما يعود إلى حراسة المرمى، وكيف سيكون شعوره حينها، بما في ذلك خلال مباريات الدوري الإنجليزي." عندها سيتواصل نوير "معنا" و"سنجري محادثات معًا ونحدد الاتجاه الذي يجب أن نسير فيه." المهم هو "ما يمليه عليه حدسه".
في بداية العام، أكد نوير خلال زيارة لنادي المعجبين أنه ينظر "بإيجابية" إلى تمديد العقد، وأنه سيتخذ "قراره النهائي" في نهاية مارس أو بداية أبريل. في الوقت الحالي، يبدو الأمر مفتوحاً تماماً فيما إذا كان نوير سيواصل مسيرته، وهو ما قد يكون له علاقة بمشاكله الصحية المستمرة.
يواجه مانويل نوير مشاكل تتعلق بالإصابات
قبل عيد الميلاد بفترة وجيزة، غاب نوير عن الملاعب للمرة الأولى بسبب إصابة بتمزق في الألياف العضلية. وفي منتصف فبراير، تعرض لإصابة أخرى بتمزق في الألياف العضلية في ربلة الساق خلال مباراة الدوري الألماني ضد فيردر بريمن. وعاد قبل أسبوعين إلى التشكيلة الأساسية في المباراة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، لكنه اضطر للخروج في الشوط الأول، وهو غائب منذ ذلك الحين.
يحل محل نوير اللاعب جوناس أوربيغ البالغ من العمر 22 عاماً. وقال المدرب فينسنت كومباني إن أوربيغ سيبدأ "عادةً" المباراة يوم السبت ضد يونيون برلين. وبناءً على ذلك، لن يعود نوير إلى حراسة مرمى بايرن ميونيخ إلا بعد انتهاء فترة المباريات الدولية المقبلة - وعندها سيكون قد بلغ من العمر 40 عاماً. ويحتفل نوير يوم الجمعة بعيد ميلاده العاشر.
فينسنت كومباني يتحدث عن اعتزاله
"الـ40 عامًا هي سن صغيرة"، هكذا يرى كومباني، الذي سيتجاوز هذا العمر بنفسه في 10 أبريل. كان كومباني قد أنهى مسيرته الكروية الفعلية في عام 2020. كان بإمكانه الاستمرار في اللعب "من الناحية النفسية"، لكن "ركبتيّ قررتا خلاف ذلك". ويرى كومباني أن "الشغف هو الكلمة الأهم" في هذه المراحل المتقدمة من المسيرة الكروية.
"لقد عاد مانو من إصابة كبيرة، وكان ذلك مثيرًا للإعجاب. كان في حالة بدنية مذهلة هذا الموسم. أن تتمكن من تقديم هذا الأداء مرارًا وتكرارًا - هذه مسألة ذهنية. لكن جسدك يقول في مرحلة ما: إما الاستمرار أو التوقف. كان هذا هو حالي. سن الأربعين هو سن الشباب، لكن يجب أن تكون لديك دوافع قوية للوصول إلى هذا المستوى مرارًا وتكرارًا."
نادي بايرن ميونيخ، جدول المباريات: المباريات القادمة للنادي
التاريخ الوقت المباراة السبت، 21 مارس 15:30 بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني) السبت، 4 أبريل 15:30 إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) الثلاثاء، 7 أبريل 21:00 ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا) السبت، 11 أبريل الساعة 18:30 ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) الأربعاء، 15 أبريل 21:00 بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا)