هل سيرفض نيكو باز عرض ريال مدريد؟ رئيس نادي كومو واثق من قدرته على إقناع نجمه بالبقاء في الوقت الذي يتطلع فيه العملاق الإسباني إلى صفقة انتقال بقيمة 9 ملايين يورو

كان صعود باز في إيطاليا صعودًا صاروخيًا بكل ما للكلمة من معنى. تحت إشراف سيسك فابريغاس، سجل اللاعب الدولي الأرجنتيني 11 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة في 33 مباراة، مما دفع بكومو إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي. وفي عمر 21 عامًا فقط، قفزت قيمته السوقية بشكل هائل لتصل إلى ما يقدر بـ 65 مليون يورو، مما جذب اهتمام أندية النخبة في جميع أنحاء أوروبا التي لاحظت براعته الفنية وإبداعاته.

على الرغم من الاهتمام المتزايد، يأمل كومو في الاحتفاظ بـ باز، حيث يمثل سعيه للتأهل إلى البطولات الأوروبية ورقة رابحة رئيسية. في حين لا يزال ريال مدريد يمتلك 50% من حقوقه حتى عام 2028، فإن الحملة الرائعة التي يقدمها كومو قد تساعده في إبقاء نجمه بعيداً عن ناديه السابق.