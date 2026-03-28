هل سيرفض نيكو باز عرض ريال مدريد؟ رئيس نادي كومو واثق من قدرته على إقناع نجمه بالبقاء في الوقت الذي يتطلع فيه العملاق الإسباني إلى صفقة انتقال بقيمة 9 ملايين يورو
نجم الدوري الإيطالي الذي أشعل معركة على انتقاله
كان صعود باز في إيطاليا صعودًا صاروخيًا بكل ما للكلمة من معنى. تحت إشراف سيسك فابريغاس، سجل اللاعب الدولي الأرجنتيني 11 هدفًا وقدم 6 تمريرات حاسمة في 33 مباراة، مما دفع بكومو إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي. وفي عمر 21 عامًا فقط، قفزت قيمته السوقية بشكل هائل لتصل إلى ما يقدر بـ 65 مليون يورو، مما جذب اهتمام أندية النخبة في جميع أنحاء أوروبا التي لاحظت براعته الفنية وإبداعاته.
على الرغم من الاهتمام المتزايد، يأمل كومو في الاحتفاظ بـ باز، حيث يمثل سعيه للتأهل إلى البطولات الأوروبية ورقة رابحة رئيسية. في حين لا يزال ريال مدريد يمتلك 50% من حقوقه حتى عام 2028، فإن الحملة الرائعة التي يقدمها كومو قد تساعده في إبقاء نجمه بعيداً عن ناديه السابق.
صفقة ريال مدريد التي لا تقاوم بقيمة 9 ملايين يورو
يجد ريال مدريد نفسه في موقف قوي للغاية فيما يتعلق بمستقبل باز. في أغسطس 2024، وقع باز عقدًا مدته أربع سنوات مع نادي كومو الصاعد حديثًا إلى الدوري الإيطالي مقابل 6 ملايين يورو، حسبما أفادت التقارير، لكن النادي الإسباني العملاق أدرج بذكاء بندًا لإعادة الشراء بقيمة 9 ملايين يورو فقط. وبالنظر إلى أن قيمته السوقية الحالية تبلغ حوالي سبعة أضعاف هذا المبلغ، فإن تفعيل هذا البند يعتبر مجرد إجراء شكلي بالنسبة لفلورنتينو بيريز، سواء كان الهدف هو ضمه إلى تشكيلة ألفارو أربيلوا أو بيعه لتحقيق ربح ضخم.
انضم باز إلى أكاديمية ريال مدريد "لا فابريكا" في عام 2016 وظهر لأول مرة مع فريق كاستيا في يناير 2022. ثم ظهر لأول مرة مع الفريق الأول وفي دوري أبطال أوروبا ضد براغا في نوفمبر 2023، وشارك في النهاية في 8 مباريات مع ريال مدريد وسجل هدفاً واحداً.
رئيس كومو لا يزال متفائلاً بشأن تجاهل باز
تحدث كارلالبرتو لودي، المدير الرياضي لنادي كومو، عن الوضع، معربًا عن ثقته في أن الأجواء السائدة في ملعب «جوزيبي سينيغاليا» كافية لإرضاء لاعب الوسط. وفي حديثه إلى «راديو راديو تي في»، قال لودي: «نيكو باز سعيد هنا. وقد تقنعه المشاركة المحتملة في المسابقات الأوروبية بالبقاء».
يظل لودي مصراً على أن النادي لن يستسلم لضغوط اهتمام الأندية الكبرى حتى تصبح الأوضاع غير محتملة. وأضاف لودي: "هناك احتمال أن يبقى. هذه بيئة مثالية للاعبين الشباب: ترحيبية وطموحة وتركز على التحسين. عاجلاً أم آجلاً سيأتي الوقت الذي يغادر فيه أحدهم، لكن في الوقت الحالي لا نشعر بذلك. بالنظر إلى ما يمكننا تقديمه له، نحن لسنا قلقين من رحيله في الوقت الحالي".
عامل فابريغاس والأحلام الأوروبية
كانت العلاقة بين باز والمدير فابريغاس القوة الدافعة وراء قصة النجاح هذه. وسلط لودي الضوء على الانسجام السائد في النادي، قائلاً: "هناك انسجام تام بين طموحات سيسك وطموحات النادي؛ فنحن نضع المزيد والمزيد من الموارد تحت تصرفه ليعمل بأفضل طريقة ممكنة. وما لم يحدث شيء خارج عن إرادتنا، فسوف نواصل المسيرة معاً." وهذا الاستقرار هو ما يأمل كومو أن يرجح كفته أمام هيبة عودة ريال مدريد.