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Muhammad Zaki

ترجمه

هل سيدرب بيب جوارديولا محمد صلاح؟ رد حاسم من وكيله على شائعات طرابزون سبور

انتقالات
بيب جوارديولا
محمد صلاح
طرابزون سبور
ليفربول
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري التركي الممتاز

طرابزون يبحث عن مدرب

هزّ عالم كرة القدم تقارير تشير إلى أن بيب جوارديولا قد يعود عودةً مثيرة إلى مقاعد البدلاء لتدريب غريمه السابق محمد صلاح في تركيا.

وعقب انتقال مهاجم ليفربول السابق إلى طرابزون سبور، تصاعدت التكهنات بأن أسطورة مانشستر سيتي هو الهدف الأول للنادي لقيادة حقبته الجديدة من الهيمنة.


  • جوارديولا يرفض عرضًا تركيًا مغريًا

    أشارت تقارير حديثة إلى أن طرابزون سبور قدّم عرضاً رواتب مذهلاً بقيمة 13 مليون يورو لإغراء جوارديولا بالانتقال إلى الدوري التركي الممتاز. وكانت هذه الخطوة ستجمع المدرب الإسباني الأيقوني مع صلاح، عقب انتقال المهاجم المصري البارز إلى العملاق التركي.

    غير أن احتمال تولي جوارديولا تدريب بطل الدوري التركي الممتاز سبع مرات قد استُبعد بشكل قاطع. فقد جرى التواصل مع ممثليه لتوضيح مستقبله القريب، ما بدّد سريعاً الشائعات المثيرة التي تتداولها وسائل الإعلام التركية.

    يقضي جوارديولا حالياً فترة راحة بعيداً عن كرة القدم بعد أن أنهى حقبته الحافلة بالألقاب مع مانشستر سيتي الموسم الماضي. وخلال فترته في إنجلترا، حوّل مانشستر سيتي إلى قوة مهيمنة.

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  • Manchester City FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    الوكيل يقدم تحديثًا حاسمًا بشأن مستقبله التدريبي

    وفقًا لصحيفة AS، قدّم وكيل أعمال جوارديولا تحديثًا واضحًا تمامًا بشأن خطط موكله المباشرة. وقال الممثل: "لن يدرّب بيب أي نادٍ أو منتخب وطني هذا الموسم".

    يعني هذا التأكيد أن على الجماهير الانتظار لمعرفة ما إذا كان غوارديولا سيدرّب صلاح يومًا ما، وهو لاعب طالما خاض ضده صراعات في سباقات ملحمية على الألقاب. وعندما رحل كلا الرجلين عن كرة القدم الإنجليزية الموسم الماضي، سجّل المدرب الإسباني رسالة مصوّرة عبّر فيها عن إعجابه الكبير بالجناح.

    وقال المدير الفني السابق لمانشستر سيتي: "لقد كان صداعًا مؤلمًا. صلاح و[أندرو] روبرتسون، كل هؤلاء اللاعبين يستحقون احترامي الكبير". واعترف بالصعوبات التكتيكية التي كان يفرضها ليفربول، مضيفًا: "أعتقد أنه بالنسبة للطريقة التي كنا نلعب بها، نحن [مانشستر] سيتي، كانت مثالية لهم. المساحات خلف الدفاع مع تمريرات رائعة من [ترينت] ألكسندر-أرنولد ومن روبرتسون".


  • يستمر بحث طرابزون سبور عن مدرب في ظل نتائج متذبذبة

    يؤكد اهتمام ترابزون سبور المُشار إليه بالتعاقد مع جوارديولا على قوته الاقتصادية المتنامية عقب وصول صلاح. فالنادي يتوق بشدة إلى كسر القبضة الحديدية لجلطة سراي على كرة القدم التركية، في وقت يسعى فيه عملاق إسطنبول لإحراز لقب دوري تاريخي خامس على التوالي.

    وعلى الرغم من البداية الفردية الرائعة لصلاح، مسجلاً أربعة أهداف وصانعاً هدفاً في مبارياته الثلاث الأولى محلياً، إلا أن الفترة كانت مضطربة في ملعب بابارا بارك. فقد أشعلت الخسارة المُذِلّة بمجموع مباراتين 5-0 أمام فيرينتسفاروشي في تصفيات الدوري الأوروبي الفوضى خلف الكواليس.

    وحاول المدرب السابق فاتح تكه الاستقالة في البداية عقب الخسارة القاسية بنتيجة 4-0 في مباراة الذهاب. وعلى الرغم من أن مجلس الإدارة رفض رحيله، إلا أن الخسارة المحلية اللاحقة بنتيجة 2-1 أمام أمد الصاعد حديثاً كانت القشة الأخيرة. وتلك الخسارة، التي افتتح فيها صلاح التسجيل، أدت إلى رحيل تكه وتركت المقعد الساخن للمدرب شاغراً.


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  • imago-sport-1082499657.jpgAnadolu Agency

    مباريات حاسمة في الدوري التركي الممتاز

    سيواصل المدرب المؤقت حسين شيمشير قيادة الفريق فيما تتواصل عملية البحث عن مدرب دائم. وبعد أن قاد الفريق إلى فوز ساحق قياسي بنتيجة 5-0 على جنشلربيرليي الأسبوع الماضي، يواجه شيمشير اختبارًا آخر أمام قونية سبور يوم السبت. وقد يدفع الفوز هناك طرابزون سبور، صاحب المركز الرابع، إلى المركز الثاني.

    وبعيدًا عن مباراة الليلة، تلوح في الأفق مواجهة ضخمة. إذ يستعد صلاح وزملاؤه لمواجهة كبيرة على أرضهم أمام حامل اللقب جلطة سراي السبت المقبل، وهي مباراة ستضع طموحاتهم في لقب الدوري التركي الممتاز على المحك بشدة.