هل سيخسر كل من بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الفرصة؟ يبدو أن مانشستر سيتي سيدخل السباق على أحد أبرز المواهب الألمانية

احتفل اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا هذا الموسم بانطلاقته مع «السيدة العجوز»، ويُعتبر بالفعل وعدًا كبيرًا للمستقبل بفضل موهبته الفطرية. وعلى الرغم من صغر سنه، فإنه يتمتع بنضج بدني استثنائي، كما أنه يتميز بقدرة كبيرة على الجري، ولديه مهارات في بناء الهجمات، ولا يتردد في خوض المواجهات القوية (7 بطاقات صفراء).

وقد شارك حتى الآن في 15 مباراة في جميع المسابقات تحت قيادة مدرب هيرتا شتيفان ليتل، ولم يحتفل بعودته بعد الإصابة إلا في نهاية الأسبوع الماضي، في الفوز 1-0 على دينامو دريسدن، عندما دخل بديلاً لـ كيفن سيسا في الدقيقة 68 من المباراة.

من غير الواضح إلى أي مدى سيتم تضمين إيكهورن في خطط مانشستر سيتي. يبدو الاندماج المباشر في تشكيلة الفريق الأول غير مرجح في ضوء المنافسة الشديدة، لذا من الممكن إبرام صفقة إعارة مباشرة بعد الانتقال، من أجل إتاحة وقت لعب كافٍ للشاب.

وقد تمت مناقشة عودته على سبيل الإعارة إلى هيرتا برلين بالفعل في باير ليفركوزن، الذي يقال إنه قام بمحاولة أولى للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا، وفقًا لشبكة سكاي.