وفقًا لمعلومات خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، دخل النادي الإنجليزي أيضًا على خط المنافسة، لينضم بذلك إلى قائمة الأندية التي تهتم باللاعب البالغ من العمر 16 عامًا فقط.
هل سيخسر كل من بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الفرصة؟ يبدو أن مانشستر سيتي سيدخل السباق على أحد أبرز المواهب الألمانية
إيخورن، الذي اضطر إلى التوقف عن اللعب لعدة أسابيع قبل فترة توقف المباريات الدولية بسبب إصابة في الكاحل، سيكون متاحًا في الصيف المقبل مقابل مبلغ انتقالي معقول نسبيًا يتراوح بين عشرة إلى اثني عشر مليون يورو، وذلك بموجب بند الخروج المنصوص عليه في عقده.
وهذا ما يجذب العديد من الأندية - فبالإضافة إلى فريق سكاي بلوز، يُقال إن العملاقين الألمانين بايرن ميونيخ وボルفسبورغ، بالإضافة إلى أينتراخت فرانكفورت وباير 04 ليفركوزن وRB لايبزيغ، قد وضعوا عينهم على لاعب الوسط.
- Getty
كينيت إيكهورن يحتفل بإنجازه البارز مع هيرتا برلين
احتفل اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا هذا الموسم بانطلاقته مع «السيدة العجوز»، ويُعتبر بالفعل وعدًا كبيرًا للمستقبل بفضل موهبته الفطرية. وعلى الرغم من صغر سنه، فإنه يتمتع بنضج بدني استثنائي، كما أنه يتميز بقدرة كبيرة على الجري، ولديه مهارات في بناء الهجمات، ولا يتردد في خوض المواجهات القوية (7 بطاقات صفراء).
وقد شارك حتى الآن في 15 مباراة في جميع المسابقات تحت قيادة مدرب هيرتا شتيفان ليتل، ولم يحتفل بعودته بعد الإصابة إلا في نهاية الأسبوع الماضي، في الفوز 1-0 على دينامو دريسدن، عندما دخل بديلاً لـ كيفن سيسا في الدقيقة 68 من المباراة.
من غير الواضح إلى أي مدى سيتم تضمين إيكهورن في خطط مانشستر سيتي. يبدو الاندماج المباشر في تشكيلة الفريق الأول غير مرجح في ضوء المنافسة الشديدة، لذا من الممكن إبرام صفقة إعارة مباشرة بعد الانتقال، من أجل إتاحة وقت لعب كافٍ للشاب.
وقد تمت مناقشة عودته على سبيل الإعارة إلى هيرتا برلين بالفعل في باير ليفركوزن، الذي يقال إنه قام بمحاولة أولى للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا، وفقًا لشبكة سكاي.
إحصائيات كينيت إيكهورن مع نادي هيرتا برلين في موسم 2025/2026
الألعاب:
15
دقائق اللعب:
1,023
الأهداف:
1
تمريرات حاسمة:
0