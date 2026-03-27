هل سيحذو محمد صلاح حذو كريستيانو رونالدو؟ يورغن كلوب يدعم أسطورة ليفربول للاستمرار في اللعب حتى الأربعينيات من عمره بعد إعلانه عن رحيله عن «الريدز»
كلوب يشيد بمهنية صلاح
في أعقاب الأنباء التي أفادت بأن صلاح سيختتم مسيرته الحافلة بالألقاب التي استمرت تسع سنوات في أنفيلد هذا الصيف، أعرب كلوب عن إعجابه باللياقة البدنية للمهاجم.
لقد كان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا نموذجًا للاستقرار منذ أن تعاقد معه كلوب قادمًا من روما في عام 2017، ويعتقد المدرب الألماني أن "الملك المصري" لم ينتهِ بعد في أعلى مستويات اللعبة.
وفي حديثه إلى بي بي سي سبورت، أوضح كلوب أنه "لن يتفاجأ إذا لعب صلاح ست أو سبع سنوات أخرى" بسبب المعايير المذهلة التي يضعها صلاح لنفسه.
وقال كلوب: "صلاح لاعب محترف بشكل لا يصدق. لقد وضع معايير جديدة تمامًا للاعب كرة القدم المحترف - من حيث مدى الجهد الذي يمكنك بذله، ومدى استثمارك في التعافي وكل شيء".
أرقام قياسية في أنفيلد قد لا يتم كسرها أبدًا
كان تأثير صلاح على ميرسيسايد تاريخياً بكل ما للكلمة من معنى، حيث يحتل الجناح المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ النادي برصيد 255 هدفاً. ولا يتقدم عليه سوى إيان راش وروجر هانت، وقد أشار كلوب إلى أن الأرقام التي حققها اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً في العصر الحديث «مذهلة» ومن غير المرجح أن تتكرر في المستقبل القريب.
حتى أن المدرب السابق للريدز طرح اقتراحاً جريئاً بشأن هوغو إكيتيكي عند مناقشة من يمكنه في نهاية المطاف تحدي إرث صلاح.
وأضاف كلوب: "من أين أتى، وما مر به، وما قدمه لنا، أمر لا يصدق". "الأرقام التي حققها والمعايير التي وضعها، بعضها، إن لم يكن كلها، ستبقى بلا منافس في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز الحديث، بالتأكيد".
صفقة عادلة للنادي واللاعب
في حين يشعر المشجعون بالحزن الشديد إزاء رحيله الوشيك، يرى كلوب أن التوقيت يمثل خاتمة منطقية لشراكة أسطورية. وبما أن صلاح لم يتبق له سوى عام واحد على انتهاء عقده وقت الإعلان، وصف المدرب الألماني رحيله بأنه «صفقة عادلة» تسمح لكلا الطرفين بالمضي قدماً دون أي مرارة أو ضغينة متبقية.
وأشار كلوب قائلاً: "أعتقد حقاً أن العلاقة برمتها كانت صفقة عادلة. لاعب استثنائي، أرقام استثنائية، وقد كسب بعض المال بالطبع. والآن يمكنه الذهاب إلى أي مكان يريده، وسيتعين على النادي البحث عن لاعبين آخرين، وسيجدونهم، وهذا أمر طبيعي تماماً. بعد كل هذه السنوات، لا ينبغي أن يكون هناك أي مشاعر سلبية على الإطلاق، وبالنسبة لي، لا أرى أي منها".
نهاية رحلة حافلة بالمشاعر
على الرغم من خلافاتهما العرضية على خط التماس، كشف كلوب أن علاقته بصلاح لا تزال قوية، وأنهما تبادلا بالفعل الرسائل عقب صدور الخبر.
"تبادلنا الرسائل النصية قبل أيام، وكان بيننا خلافات، لكنها كانت دائماً لأسباب وجيهة"، اعترف كلوب. "الأمور على ما يرام دائماً، خاصة الآن عندما ننظر إلى الوراء، فهي أكثر من جيدة. ونحن سعداء حقاً لكوننا جزءاً من تلك الرحلة المذهلة. أنا حزين، لكنه بلا شك أحد أعظم اللاعبين على مر العصور، وأنا فخور حقاً لكوني جزءاً من مسيرته".