هل سيتم إراحة ليونيل ميسي من قبل إنتر ميامي؟ الفائزون بكأس MLS لن يرتكبوا "خطأ فادحًا" في سعيهم للفوز بعدة ألقاب

حقق فريق خافيير ماسكيرانو فوزًا تاريخيًا بكأس MLS الموسم الماضي، حيث أنهى القائد المتميز ميسي الموسم بحصولهعلى جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب. سجل الأرجنتيني الأسطوري ثلاثة أهداف في آخر مباراتين له.

عاد إنتر ميامي إلى عادة الفوز، بعد أن استهل عام 2026 بهزيمة أمام لوس أنجلوس إف سي، وهو على وشك تحويل انتباهه إلى مباراة كأس الأبطال مع ناشفيل. وينوي الفريق أخذ هذه البطولة على محمل الجد.

يصر ماسكيرانو على أنه لن يضع قائمة بالأولويات عندما يتعلق الأمر بالفوز بالبطولات، حيث يخطط للمنافسة على جميع الجبهات، ولكن هذا يعني أن فريقه سيحتاج إلى إجراء تغييرات منتظمة، حتى أن ميسي سيتم استبعاده من التشكيلة أحيانًا.