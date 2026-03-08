Getty
ترجمه
هل سيتم إراحة ليونيل ميسي من قبل إنتر ميامي؟ الفائزون بكأس MLS لن يرتكبوا "خطأ فادحًا" في سعيهم للفوز بعدة ألقاب
إنتر ميامي في سعيه للفوز بالبطولات المحلية والقارية
حقق فريق خافيير ماسكيرانو فوزًا تاريخيًا بكأس MLS الموسم الماضي، حيث أنهى القائد المتميز ميسي الموسم بحصولهعلى جائزة الحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعب. سجل الأرجنتيني الأسطوري ثلاثة أهداف في آخر مباراتين له.
عاد إنتر ميامي إلى عادة الفوز، بعد أن استهل عام 2026 بهزيمة أمام لوس أنجلوس إف سي، وهو على وشك تحويل انتباهه إلى مباراة كأس الأبطال مع ناشفيل. وينوي الفريق أخذ هذه البطولة على محمل الجد.
يصر ماسكيرانو على أنه لن يضع قائمة بالأولويات عندما يتعلق الأمر بالفوز بالبطولات، حيث يخطط للمنافسة على جميع الجبهات، ولكن هذا يعني أن فريقه سيحتاج إلى إجراء تغييرات منتظمة، حتى أن ميسي سيتم استبعاده من التشكيلة أحيانًا.
- Getty
لماذا سيحتاج ماسكيرانو إلى إراحة ميسي في مرحلة ما
قال ماسكيرانو: "أعتقد أنه سيكون من الخطأ الفادح اختيار المسابقات التي سنركز عليها. نحن فريق يجب أن ينافس على قدم المساواة في كل المسابقات.
بالنسبة لنا، تعتبر دوري أبطال أوروبا في النصف الأول من الموسم مسابقة مهمة للغاية، وسنوليها الأهمية التي تستحقها. سنحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، لكن هذا لا يعني أننا سنهمل مباريات الدوري.
في العام الماضي، تمكن الفريق من المنافسة في كل المسابقات التي شاركنا فيها، وحققنا نتائج عالية، ووصلنا إلى النهائي تقريبًا في جميعها باستثناء كأس العالم للأندية. لذا، سنحاول هذا العام أن نفعل الشيء نفسه، بل وأن نذهب أبعد من ذلك في دوري أبطال أوروبا.
من الواضح أننا سنضطر في مرحلة ما إلى البدء في إدارة دقائق لعب اللاعبين أيضًا. اللعب كل ثلاثة أو أربعة أيام أمر مرهق للغاية، خاصة في هذا الجزء الأول من الموسم حيث كان علينا أن نلعب مباريات خارج أرضنا طوال الوقت. هذا أيضًا أمر يجب أخذه في الاعتبار، فهو يسبب المزيد من الإجهاد والتعب".
مجال للتحسين بعد فوزين متتاليين في دوري MLS
سيواصل إنتر ميامي إرسال ميسي إلى الملعب في الوقت الحالي، حيث يسعى فريق هيرونز إلى بناء زخم في بداية الموسم. كما أن الأرجنتيني الأسطوري حريص على خوض أكبر عدد ممكن من المباريات قبل اتخاذ قرار بشأن مشاركته في كأس العالم 2026.
يواصل اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا أداءه الرائع مؤخرًا، حيث سجل هدفًا آخر بلمسةنهائيةدقيقة في الفوز 2-1 على دي سي يونايتد. ورغم سعادته بالفوز مرة أخرى، يعترف ماسكيرانو بأن فريقه لا يزال بحاجة إلى التحسين.
وتحدث عن الجهود الجماعية، حيث بقي فريق هيرونز متأخراً قليلاً في نهاية آخر مباراة له في الدوري الأمريكي لكرة القدم: "الآن، علينا أن نحاول إنهاء المباريات بشكل أفضل. الشعور بعدم السيطرة على المباراة أمر غير معتاد بالنسبة لنا لأننا فريق يزدهر عندما يكون مسيطراً، وعندما لا نكون كذلك، نشعر بالاستياء. هذا شيء علينا تحسينه. كانت الشوط الثاني صعبًا للغاية، فقد تركنا مساحات كبيرة ولم نخلق فرصًا كافية للتسجيل".
- Getty
مباريات إنتر ميامي 2026: التالي للهيرونز
سيخوض إنتر ميامي مباراة في منتصف الأسبوع ضمن كأس الأبطال، قبل أن يتوجه إلى شارلوت يوم السبت. ومن المقرر أن تقام أول مباراة في ملعب نو ستاديوم الجديد في أوائل أبريل، مع استمرار استخدام ملعب تشيس ستاديوم في الوقت الحالي.
إعلان