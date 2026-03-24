هل سيبقى أم سيغادر؟ لم يقدم نيكو شلوتربيك بعد إجابة «حاسمة» بشأن عرض بوروسيا دورتموند لتجديد عقده، وسط تقارير متضاربة حول مستقبل المدافع النجم

أثبت شلوتربيك نفسه كواحد من أكثر اللاعبين موثوقية في خط دفاع بوروسيا دورتموند، لكن مسألة ما إذا كان سيظل الوجه البارز لدفاع النادي في السنوات المقبلة هي حالياً موضوع نقاش حاد.

وقد وصلت التكهنات إلى ذروتها بعد تقرير نشرته صحيفة بيلد يفيد بأن تقدمًا كبيرًا قد تحقق في المفاوضات بين اللاعب والنادي.

ومع ذلك، على الرغم من التفاؤل المحيط بالاتفاق المحتمل، أفادت تقارير لاحقة أن الرد "الحاسم" من جانب اللاعب لا يزال قيد الانتظار. ويحرص مسؤولو دورتموند على ضمان توقيع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لصد الاهتمام من الخارج، لكن عدم وجود ضوء أخضر نهائي ترك المشجعين وأصحاب المصلحة في انتظار توضيح الأمر.



