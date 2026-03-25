وفقًا لصحيفة «توتوسبورت»، فإن مانشستر يونايتد وليفربول، إلى جانب ريال مدريد ويوفنتوس تورينو، مهتمون بخدمات المدافع الذي ينتهي عقده في الصيف. كما أفادت الصحيفة بأن يوفنتوس يحاول إغراء اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا بعقد لمدة عامين بقيمة إجمالية تتراوح بين عشرة إلى اثني عشر مليون يورو.

في المقابل، يُقال إن عرض ريال مدريد لا يتجاوز سنة واحدة وخمسة ملايين يورو. ومن العوامل المهمة في قرار روديجر أيضًا مسألة المدرب التي لا تزال مفتوحة في صفوف "الملكيين". قد يصبح المدرب المؤقت ألفارو أربيلوا حلاً دائمًا في العاصمة الإسبانية، اعتمادًا على النتائج في دوري أبطال أوروبا. تحت قيادة المدرب البالغ من العمر 43 عامًا، عاد روديجر ليكون أحد اللاعبين الأساسيين في خط الدفاع. وكان سلفه المقال تشابي ألونسو معروفًا بأنه ليس من معجبي روديجر.