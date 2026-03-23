هل ستكون هذه آخر مشاركة لأبطال أوروبا من فريق أرسنال؟ «الغانرز» يستعدون لإجراء تغييرات جذرية في تشكيلة الفريق مع اشتداد المنافسة في دوري أبطال أوروبا للسيدات

ولكن مع دخول أرسنال المراحل الأخيرة من مسيرته للدفاع عن اللقب هذا الأسبوع، حيث يستضيف غريمه اللندني تشيلسي في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء، فإنه يفعل ذلك في ظل عملية إعادة بناء تلوح في الأفق قد تدفعه إلى توديع ما يصل إلى اثني عشر من أبطال دوري أبطال أوروبا، بمن فيهم ميد وبلاكستينيوس.

هذان مجرد اسمين من بين 12 اسمًا قد تنتهي عقودهم في ملعب الإمارات هذا الصيف. ومن المتوقع أن تبقى نجمة قلب الدفاع ليا ويليامسون والكابتن كيم ليتل، حيث أفادت صحيفة "ذا أثليتيك" في يناير أن المفاوضات مع كلتيهما "تسير على ما يرام". وفي الوقت نفسه، من غير الواضح مدى إلحاحية وضع إيميلي فوكس، مع وجود تقارير متضاربة حول مدة عقدها، التي لم يكشف عنها النادي. لكن إيما ساندرز من بي بي سي سبورت علمت في يناير أن المناقشات بشأن عقد جديد كانت إيجابية أيضًا.

ولكن ماذا عن بقية الفريق الذي حقق إنجازاً مميزاً حقاً العام الماضي؟ ماذا عن ستيف كاتلي، التي تم ترشيحها لجائزة الكرة الذهبية بعد أدائها الجيد والمتسق إلى جانب ويليامسون في قلب الدفاع؟ وماذا عن كيتلين فورد، زميلتها في المنتخب الأسترالي التي شكلت تهديداً كبيراً على الأطراف طوال مراحل خروج المغلوب؟

مع كاتي ماكابي، التي كانت وجودًا موثوقًا به في مركز الظهير الأيسر لسنوات، والتي تأكدت تقريبًا رحيلها، من غيرها قد يحذو حذوها؟ وما هو التأثير الإضافي الذي سيحدثه ذلك على دفاع "المدفعجيات" عن لقب دوري أبطال أوروبا؟