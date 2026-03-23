Arsenal women last dance GFXGOAL
Ameé Ruszkai

هل ستكون هذه آخر مشاركة لأبطال أوروبا من فريق أرسنال؟ «الغانرز» يستعدون لإجراء تغييرات جذرية في تشكيلة الفريق مع اشتداد المنافسة في دوري أبطال أوروبا للسيدات

ستظل التمريرة العكسية الذكية التي سددتها بيث ميد والتسديدة الدقيقة التي سددتها ستينا بلاكستينيوس محفورة إلى الأبد في أذهان مشجعي أرسنال باعتبارها الحركة التي منحت «المدفعجيات» لقب دوري أبطال أوروبا المذهل في عام 2025. كان فريق شمال لندن يُعتبر أقل حظًا بكثير أمام برشلونة، الفائز باللقب ثلاث مرات، لكنه خاض معركة شرسة ووجد طريقة للتغلب على الكتالونيين في لشبونة في مايو الماضي، ليتوج بذلك مسيرة أوروبية ستبقى خالدة في الذاكرة.

ولكن مع دخول أرسنال المراحل الأخيرة من مسيرته للدفاع عن اللقب هذا الأسبوع، حيث يستضيف غريمه اللندني تشيلسي في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي يوم الثلاثاء، فإنه يفعل ذلك في ظل عملية إعادة بناء تلوح في الأفق قد تدفعه إلى توديع ما يصل إلى اثني عشر من أبطال دوري أبطال أوروبا، بمن فيهم ميد وبلاكستينيوس.

هذان مجرد اسمين من بين 12 اسمًا قد تنتهي عقودهم في ملعب الإمارات هذا الصيف. ومن المتوقع أن تبقى نجمة قلب الدفاع ليا ويليامسون والكابتن كيم ليتل، حيث أفادت صحيفة "ذا أثليتيك" في يناير أن المفاوضات مع كلتيهما "تسير على ما يرام". وفي الوقت نفسه، من غير الواضح مدى إلحاحية وضع إيميلي فوكس، مع وجود تقارير متضاربة حول مدة عقدها، التي لم يكشف عنها النادي. لكن إيما ساندرز من بي بي سي سبورت علمت في يناير أن المناقشات بشأن عقد جديد كانت إيجابية أيضًا.

ولكن ماذا عن بقية الفريق الذي حقق إنجازاً مميزاً حقاً العام الماضي؟ ماذا عن ستيف كاتلي، التي تم ترشيحها لجائزة الكرة الذهبية بعد أدائها الجيد والمتسق إلى جانب ويليامسون في قلب الدفاع؟ وماذا عن كيتلين فورد، زميلتها في المنتخب الأسترالي التي شكلت تهديداً كبيراً على الأطراف طوال مراحل خروج المغلوب؟

مع كاتي ماكابي، التي كانت وجودًا موثوقًا به في مركز الظهير الأيسر لسنوات، والتي تأكدت تقريبًا رحيلها، من غيرها قد يحذو حذوها؟ وما هو التأثير الإضافي الذي سيحدثه ذلك على دفاع "المدفعجيات" عن لقب دوري أبطال أوروبا؟

    التحضير لعملية إعادة البناء

    اتخذ أرسنال خطوات على مدار الموسم تشير إلى أن عملية إعادة بناء كبيرة ستحدث هذا الصيف. وشهدت التغييرات الهيكلية ترقية جودي تايلور إلى منصب المدير الفني، في حين وقعت المدربة رينيه سليجرز عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات ونصف، وقد تم الإعلان هذه المرة عن مدة العقد. وقد عزز ذلك التسلسل الهرمي قبل موسم صيفي حافل من المتوقع أن يشهد الكثير من عمليات الانتقالات.

    منذ الكشف عن هذه الخطوات، كان هناك الكثير من الحديث حول اللاعبين الجدد الذين سينضمون إلى أرسنال هذا الصيف أيضًا. من المقرر أن تنضم جورجيا ستانواي، لاعبة خط الوسط في منتخب إنجلترا وبايرن ميونيخ، وأونا باتل، الظهير الأيمن في منتخب إسبانيا وبرشلونة، إلى النادي في صفقتين رائعتين على شكل انتقالات مجانية. تعد كلتا اللاعبتين من بين الأفضل في العالم في مراكزهما، وفي ظل سعي أرسنال للفوز بأول لقب دوري له منذ عام 2019، فإن انضمامهما سيكون بمثابة إعلان قوي عن نوايا النادي.

    خفض متوسط العمر

    وبصرف النظر عن مهاراتهما كلاعبتي كرة قدم، فإن ما يلفت الانتباه أيضًا في كل من ستانواي وباتل هو عمرهما. فقد احتفلت ستانواي مؤخرًا بعيد ميلادها السابع والعشرين، وستفعل باتل الشيء نفسه في يونيو، حيث أن كلاهما أصغر سنًا من 14 لاعبة من أصل 24 لاعبة في تشكيلة الفريق الأول الحالي لأرسنال. في الواقع، لا يوجد فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات هذا الموسم لديه تشكيلة أكبر سناً من فريق "المدفعجيات"، حيث تفتخر كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي - أكبر ثلاثة منافسين محليين - بفرق أصغر سناً بمعدل عام ونصف على الأقل.

    من الواضح أن خفض متوسط العمر هو أحد نقاط التركيز بالنسبة لأرسنال، ومع انتهاء عقود اللاعبات السبع الأكبر سناً في الفريق الحالي هذا الصيف، فإن الفرصة سانحة أمامهم للقيام بذلك بالضبط.

    اتخاذ القرارات المتنوعة

    لكن الأمر لا يمكن أن يكون بهذه البساطة، أي التخلي عن كل من بلغ سنًا معينة واستقدام مجموعة كاملة من الوجوه الشابة. فهذه ليست الطريقة التي يسير بها عالم كرة القدم عادةً. ليتل، على سبيل المثال، ستحتفل بعيد ميلادها السادس والثلاثين في نهاية يونيو، لكن سيكون من الصعب العثور على مشجع لأرسنال لا يرغب في عودة قائدة الفريق. فهي لا تزال في كثير من الأحيان اللاعبة الأكثر أناقة على أرض الملعب عندما تلعب، كما أن صفاتها كقائدة لا تقل قيمة عن موهبتها في التعامل مع الكرة، لذا فليس من المستغرب أن تجري مفاوضات حول تمديد عقدها.

    وهنا يجب على "المدفعجيات" توخي الحذر. فهناك توازن يجب تحقيقه عند اتخاذ هذه القرارات، خاصةً عندما يكون هناك الكثير منها الذي يتعين اتخاذه. وإذا لم يتم إيجاد التوازن الصحيح، فقد يكون ذلك ضاراً، إما من خلال التخلي عن الكثير من الخبرة، أو توديع لاعبات قادرات على تغيير مجرى المباراة ولا يزال لديهن الكثير ليقدمنه، أو التخلي عن شخصيات رئيسية، أو أي شيء آخر تماماً.

    مصير العقود الآجلة لا يزال مجهولاً

    وبصرف النظر عن ليتل وويليامسون، اللذين يُتوقع أن يبقيا، لا يزال من غير الواضح من قد يغادر الفريق أيضًا. ويبدو أن ماكابي سيكون أحدهم. فقد أوردت صحيفة «الغارديان» هذا الخبر في يناير، ويبدو أن الظهير قد أكد هذه الأنباء أثناء مشاركته مع منتخب أيرلندا في وقت سابق من هذا الشهر.

    وقالت: "هناك اهتمام بي. سأنتظر الأشهر القليلة المقبلة ثم أقرر ما سأفعله بعد ذلك".

    من بين اللاعبات الأخريات اللواتي انتهت عقودهن، قد تبحث لايا كودينا عن فرصة أخرى للحصول على وقت لعب منتظم، بعد أن لعبت ثاني أقل عدد من الدقائق بين جميع اللاعبات الكبيرات في أرسنال هذا الموسم، مع تصنيف فيكتوريا بيلوفا أيضًا ضمن اللاعبات الأقل مشاركة هذا الموسم. هناك دائمًا احتمال أن ترغب بلاكستينيوس في أن تكون مهاجمة أساسية في فريق آخر، على الرغم من لعبها دورًا مهمًا خلف أليسيا روسو، في حين أن مستقبل مانويلا زينسبيرغر معقد بسبب إصابة الرباط الصليبي الأمامي التي تعرضت لها في أكتوبر.

    ثم هناك ميد، التي تحتل حالياً المرتبة الثانية في عدد المشاركات المباشرة في الأهداف في أرسنال هذا الموسم بعد روسو فقط؛ وفورد، التي لعبت ثامن أكبر عدد من الدقائق مع الغانرز في الدوري الإنجليزي للسيدات ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم؛ وكاتلي، التي تحتل المرتبة الثالثة في جدول الدقائق. من سيغادر ومن سيبقى؟

    الترحيب بالتغيير

    سيرحب العديد من مشجعي أرسنال بهذا الصيف الحافل بالتغييرات. ففي النهاية، لم يفز «المدفعجية» بدوري كرة القدم للسيدات (WSL) منذ سبع سنوات، وما لم يتعثر مانشستر سيتي بشكل كبير في الأسابيع القليلة المقبلة، فإن هذا الانتظار سيستمر. وإذا أضفنا إلى ذلك تقرير موقع «ذا أثليتيك» الذي يشير إلى وجود «اضطرابات في غرفة الملابس» «استمرت لسنوات عديدة»، فقد يكون «البدء من الصفر» هو ما يحتاجه النادي لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة على الألقاب مرة أخرى.

    لكن هذا لا يعني أن الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة لن تكون حلوة ومرّة بالنسبة لمشجعي أرسنال. فقد قدم العديد من هؤلاء اللاعبين الذين انتهت عقودهم لحظات رائعة، ولعبوا دورهم في الفوز بالعديد من الألقاب، وكانوا خداماً رائعين للنادي.

    حان وقت المزيد من الذكريات

    وربما يكون هذا الشعور بـ«الرقصة الأخيرة» إضافة غير ملموسة لكنها حيوية لأجواء أرسنال مع دخولهم المرحلة الحاسمة من الموسم، حيث يتنافسون على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ويحتاجون إلى ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والأهم من ذلك، الدفاع عن لقب أوروبي.

    مع دخول العديد من نجوم أرسنال المحبوبين إلى الملعب مرتدين القميص الأحمر والأبيض الشهير للمرة الأخيرة، كجزء من مجموعة حققت إنجازاً خاصاً ولكنها لن تبقى معاً ككل بعد الصيف، ستتاح لهم فرصهم الأخيرة لتقديم المزيد من اللحظات المذهلة.

    ستبقى تمريرة ميد وهدف بلاكستينيوس في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي خالدة في الذاكرة لفترة طويلة بعد مغادرة كلاهما للنادي، سواء كان ذلك هذا الصيف أو بعده. قبل أن تبدأ عملية إعادة بناء مثيرة، ما الذي يمكن أن يقدمه صانعو التاريخ بقيادة سليجرز في الشهرين الأخيرين معًا؟

    من المرجح أن يوفر الفوز على منافسه اللندني تشيلسي الأسبوع المقبل، لإنهاء آمال البلوز الأوروبية والحفاظ على مكانة أرسنال باعتباره النادي الإنجليزي الوحيد الذي رفع اللقب، المزيد من الذكريات العزيزة.

