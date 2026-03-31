هل ستسير الأمور كما حدث مع بنجامين سيسكو؟ يبدو أن نادي آر بي لايبزيغ يريد الاحتفاظ بياني ديوماندي باستخدام حيلة تتعلق بالراتب

ولتحقيق هذا الهدف، يعمل نادي آر بي لايبزيغ بشكل مكثف على تعديل العقد. ورغم أن اللاعب الدولي الإيفواري لا يزال مرتبطًا بعقد طويل الأمد حتى عام 2030 ولا يوجد في عقده بندًا يتيح له الانسحاب، إلا أن راتبه لم يعد يتناسب مع أهميته الرياضية في ضوء تطوره. وكما أفادت قناة «سكاي»، تم إخطار اللاعب بالفعل بزيادة مرتقبة في راتبه. ومن شأن تمديد العقد أن يضمن في الوقت نفسه عدم انتقال ديوماندي، على الأقل خلال هذا الصيف.

تذكر هذه الخطوة إلى حد كبير بنموذج لايبزيغ الذي أثبت نجاحه. فقد نجح النادي بالفعل في الاحتفاظ بالمهاجم بنجامين سيسكو من خلال تعديل عقده، على الرغم من الاهتمام الكبير من قبل أندية أخرى. بقي سيسكو في النهاية لمدة عامين قبل أن ينتقل إلى المرحلة التالية من مسيرته - وهو سيناريو يُسعى إليه الآن مع ديوماندي أيضًا.

من الناحية الرياضية والاقتصادية، يقع لايبزيغ في وضع مريح ولكنه صعب في الوقت نفسه. فمن ناحية، لا يضغط الإيفواري حاليًا من أجل الانتقال، ومن ناحية أخرى، فهو ليس غير قابل للبيع بأي حال من الأحوال. ووفقًا لشبكة Sky، فإن المسؤولين سيبدأون على الأقل في التفكير في الأمر في حالة وجود عروض تتجاوز حاجز الـ 100 مليون يورو، خاصةً إذا لم تتحقق عائدات من دوري أبطال أوروبا.