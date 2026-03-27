وفقًا لما أوردته قناة "سكاي"، يستعد نادي "سكاي بلوز" لاحتمال مغادرة جوارديولا للنادي في نهاية الموسم الحالي. ورغم أن عقد الإسباني يمتد حتى عام 2027، إلا أن التقارير تشير إلى أن رحيله قبل انتهاء مدة العقد ليس مستبعدًا.
هل ستتم المحاولة بالفعل في الصيف؟ يُقال إن أحد الأندية الكبرى يضع مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني نصب عينيه
وإلى جانب اللاعب السابق كومباني، الذي ارتدى قميص مانشستر سيتي بين عامي 2008 و2019 ولا يزال مرتبطًا عاطفيًا بالنادي، تشير التقارير إلى أن تشابي ألونسو، الذي تم الاستغناء عنه في ريال مدريد مطلع هذا العام، يُعتبر أيضًا أحد المرشحين لخلافة بيب. ومع ذلك، يبدو أن المدرب السابق لليفركوزن يميل أكثر إلى الانضمام إلى ناديه السابق ليفربول، وهو "مستعد" لذلك في حال اضطر آرني سلوت إلى الاستقالة بعد انتهاء الموسم.
في الوقت نفسه، يبدو رحيل كومباني عن بايرن ميونيخ غير مرجح، ولا يشكل هذا الأمر أي خيار للبلجيكي في الوقت الحالي وفقًا لمعلومات قناة سكاي. يقدم اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا أداءً متميزًا في ميونيخ، حيث يقود الفريق، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب الألمانية، نحو الفوز بلقب الدوري الألماني.
علاوة على ذلك، يحافظ كومباني على علاقة ممتازة مع المسؤولين الرياضيين، بما في ذلك المدير الرياضي كريستوف فرويند والمدير التنفيذي الرياضي ماكس إيبرل. في أكتوبر 2025، مدد مسؤولو بايرن ميونيخ عقد مدربهم الناجح قبل الموعد المحدد حتى عام 2029. ولا يُفترض أن يتضمن هذا العقد بنداً للانسحاب في الصيف.
يواجه جوارديولا ومانشستر سيتي موسمًا صعبًا
يمر غوارديولا بموسم صعب مع مانشستر سيتي. في الدوري، يبتعد الفريق بفارق تسع نقاط عن المتصدر أرسنال، رغم أن لديه مباراة مؤجلة أكثر من منافسه. أما في دوري أبطال أوروبا، فقد انتهت مسيرته في دور الـ16 بعد أداءين مخيبين للآمال أمام ريال مدريد.
وبجانب الفوز بكأس الرابطة، يبقى كأس الاتحاد الإنجليزي الفرصة الأخيرة للفوز بلقب. وسيواجه السكاي بلوز ليفربول في 4 أبريل في دور الثمانية.
بيب جوارديولا: إحصائياته مع مانشستر سيتي
المباريات
انتصارات
التعادل
الخسائر
النقاط في كل مباراة
582
415
75
92
2,27