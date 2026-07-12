هل أكد قدوم زيدان؟ .. رئيس الاتحاد الفرنسي يكشف حقيقة انزعاج ديدييه ديشان من جملته "المثيرة للجدل"!

وفي هذا السياق، رفض فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، التأكيد على هوية المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، بعد رحيل ديدييه ديشان.

وقال ديالو، في مقابلة مع مجلة "ليكيب" الفرنسية، "لقد قلت بالفعل، (سأعلن) بعد كأس العالم، نرفض التسرع في الأمور، اليوم، المنتخب في نصف النهائي، وسنرى الأمر لاحقًا".

وكان ديشان قد حسم مسألة رحيله عن قيادة فرنسا، منذ يناير 2025، حيث قال في حوار مع قناة TF1، إنه متواجد مع الديوك منذ 2012، وسيبقى حتى 2026، ليشارك في كأس العالم، والتي ستكون عندها نهاية المطاف، لأن الأمر يجب أن ينتهي، مضيفًا أن 14 عامًا في الجهاز الفني للمنتخب، فترة طويلة، والأهم أن تظل فرنسا في القمة كما كانت لعدة سنوات.