هل أصبح هدف كريستيانو رونالدو بتسجيل 1000 هدف «هوساً»؟ روبرتو مارتينيز يرد على المخاوف من أن يتوقف «أعظم لاعب في التاريخ» البرتغالي عن تمرير الكرة لزملائه

على الرغم من أن الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية كان حاضراً بقوة على مدار عقدين حطما الأرقام القياسية - حيث استفادت أندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر من مواهبه التي تبدو خارقة للعادة - إلا أن هذا المهاجم الذي لا يكلّ أبداً لطالما افتخر بكونه لاعباً جماعياً.

لا يطلب سوى الأفضل من نفسه ومن زملائه في غرفة الملابس. يرغب رونالدو في تحقيق النجاح، بعد أن اكتسب حب الاحتفال بالفوز بالبطولات، لكنه يدرك أن معظم الألقاب الكبرى تتطلب جهدًا جماعيًا لضمان الفوز بها.

لا يزال أفضل لاعب في التاريخ البرتغالي في قمة عطائه في سن 41 عاماً، ويقترب بسرعة من تحقيق رقم أربعة أرقام في عدد الأهداف التنافسية. سجل 143 هدفاً مع منتخب بلاده، لكنه تعرض لإصابة في وقت غير مناسب أدت إلى استبعاده من تشكيلة البرتغال الأخيرة - وهي الأخيرة قبل اختيار تشكيلة كأس العالم.