هل انهارت العلاقة بين ترينت ألكسندر-أرنولد ومدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل؟! الحقيقة تتكشف بعد المنشور الغامض الذي نشره نجم ريال مدريد على إنستغرام عقب استبعاده من التشكيلة
نفي الشائعات حول الانقسام
بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا الأخيرة، نشر ألكسندر-أرنولد منشوراً على إنستغرام مع تعليق "مدريد، ولا شيء غيرها"، مما أثار شائعات عن وجود خلاف. ومع ذلك، أوضح روب دورسيت من قناة "سكاي سبورتس" على منصة "إكس" أنه لا توجد أي مشكلة بين اللاعب وتوشيل. وأشار إلى أن التعليق هو مجرد إشارة إلى أغنية شهيرة لريال مدريد ولم يكن القصد منه أن يكون رد فعل على عدم اختياره، مؤكدًا أن لاعب ليفربول السابق لا يزال مصممًا على كسب مكانه في كأس العالم.
توشيل يرد على نشاط ترينت على مواقع التواصل الاجتماعي
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل المباراة الودية بين إنجلترا وأوروغواي، سارع توخيل إلى تهدئة التكهنات حول وجود خلاف بينه وبين اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عقب استبعاده مؤخرًا. وفي حين أقر توخيل بالإحباط الذي أحاط بمنشور المدافع على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله "حسنًا، هذا مقبول"، أكد أن الاثنين تحدثا معًا بشكل مباشر. واعترف مدرب منتخب إنجلترا قائلاً: "أعلم أن استبعاد لاعب مثل ترينت يثير ضجة كبيرة". "لقد تحدثنا عبر الهاتف. حاولت شرح الموقف لكن عليه أن يتقبله. كان قراراً صعباً للغاية اتخذناه. لا شك في موهبته، لكن هذا كان خياراً رياضياً. ربما يكون غير عادل إلى حد ما، لكن هذه الخيارات لا بد من اتخاذها".
توشيل يفضل وايت على ألكسندر-أرنولد
في تشكيلته الأخيرة المكونة من 35 لاعبًا، فضل توخيل تينو ليفرامينتو وجيد سبنس وبن وايت لتعزيز مركز الظهير الأيمن للمنتخب الإنجليزي، على الرغم من غياب ريس جيمس واعتزال كايل ووكر وكيران تريبير اللعب الدولي. وفي معرض شرحه لقراره باستدعاء وايت - حتى بعد انسحاب جاريل كوانسا - بدلاً من نجم ريال مدريد، أشار توخيل إلى: "وقع الاختيار على بن وايت لأنني شاهدته يلعب هنا في نهائي الكأس ضد مانشستر سيتي... لقد عاد على الفور إلى مستواه المعهود. كانت هذه فرصة لي لمقابلته شخصياً، ورؤية كيف يتفاعل مع المجموعة".
الباب لا يزال مفتوحًا أمام حلم كأس العالم
على الرغم من استبعاده الحالي، يصر توخيل على أن ألكسندر-أرنولد لا يزال مرشحاً للمشاركة في كأس العالم، وكشف عن خطط لمراقبته شخصياً في المباريات الحاسمة التي يخوضها ريال مدريد. واختتم المدرب قائلاً: «سأحرص على مشاهدة بعض المباريات... ربما في دوري أبطال أوروبا، لأتكون لدي انطباعاتي النهائية»، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن لاعبين آخرين يتقدمون عليه حالياً، فإن الباب لا يزال مفتوحاً. مع 34 مباراة دولية وتاريخ من الاستبعاد في البطولات الكبرى، يواجه المدافع معركة مألوفة لاستعادة مكانه في التشكيلة الوطنية.