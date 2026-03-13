هل انتهى عهد إيغور تودور في توتنهام؟! «السبيرز» يبحثون بالفعل عن بديل للمدرب المؤقت الذي يواجه ضغوطًا شديدة بعد بداية موسم كارثية

لقد وصلت الأوضاع في شمال لندن بالفعل إلى نقطة الانهيار. منذ أن حل محل توماس فرانك الشهر الماضي بموجب عقد قصير الأجل، يواجه المدرب البالغ من العمر 47 عامًا صعوبة في استقرار الأوضاع. ووفقًا لموقع «ذا أثليتيك»، قد تكون فترة تيودور قد انتهت بالفعل.

بدأت فترة تولي الكرواتي منصبه بهزيمة مذلة أمام أرسنال في الديربي، تلاها رحلة مخيبة للآمال إلى فولهام. واستمرت الدوامة الهبوطية أمام كريستال بالاس، حيث أدت البطاقة الحمراء التي حصل عليها ميكي فان دي فين إلى تلاشي تقدم واعد في هزيمة بنتيجة 3-1. ازدادت الانتقادات بعد 15 دقيقة كارثية في بداية المباراة ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الإسبان في مباراة الذهاب من دور الـ16 بنتيجة 5-2، تاركًا توتنهام أمام مهمة صعبة للغاية في مباراة الإياب.