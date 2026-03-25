قد لا تستمر مغامرة كيفن دي بروين في إيطاليا سوى لموسم واحد. يدرك نابولي أنه يمتلك في صفوفه لاعباً من الطراز العالمي، لكن ما قد يعيق تجديد عقده مع الفريق الأزرق هو المشاكل البدنية المتكررة التي تؤثر على أدائه في الدوري الإيطالي. خلال الأشهر المقبلة، سيتم مراقبة حالة لاعب الوسط البلجيكي من قبل الطاقم الطبي وأنطونيو كونتي، وفي نهاية الموسم سيتم إجراء تقييمات مع الإدارة والنادي لاتخاذ قرار بشأن استمرار العلاقة أو إنهائها قبل انتهاء مدة العقد المقررة في يونيو 2027 (مع خيار التمديد حتى 2028).
ترجمه
هل انتهت صفقة انتقال دي بروين إلى نابولي بالفعل؟ ما الذي تغير، وما هي المحاولات الجديدة من السعودية ودوري MLS؟
إصابات دي بروين في نابولي
في بداية الموسم، اعتُبر انضمام كيفن دي بروين إلى نابولي أحد أبرز صفقات سوق الانتقالات في الدوري الإيطالي لموسم 2025/2026: فقد تلقى اللاعب عروضاً أخرى من بطولات أقل شهرة، لكنه أراد، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، أن يثبت قدرته على اللعب بمستوى عالٍ مرة أخرى، ولذلك وافق على عرض النادي الأزرق. في أواخر أكتوبر الماضي، تعرض لإصابة في العضلة الفخذية اليمنى أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر حتى عاد في أوائل مارس عندما شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة ضد تورينو؛ وفي الجولة الأخيرة ضد كالياري، عاد إلى التشكيلة الأساسية وظل على أرض الملعب طوال المباراة. وبغض النظر عن قدراته الفنية، فإن مستقبل دي بروين في نابولي، وفقًا لـ Sky Sport، غير مؤكد، ويرتبط باللياقة البدنية للاعب الذي سيبلغ 35 عامًا في نهاية يونيو.
إلى أين قد ينتقل دي بروين؟
كانت قد انتشرت شائعات في شهر يناير الماضي حول احتمال رحيل دي بروين عن نابولي، لكن لم تكن هناك أية مؤشرات ملموسة في هذا الصدد؛ إلا أن الأندية السعودية مستعدة هذا الصيف لشن هجمة جديدة بعد محاولاتها التي جرت قبل عام، كما لا تزال فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) قائمة ضمن الوجهات المحتملة. ووفقاً لبعض التسريبات، قد يكون اللاعب منفتحاً على الانتقال إلى الدوري السعودي أو إلى أمريكا، في ما يُفترض أن يكون آخر عقد مهم في مسيرته. لكن في الوقت الحالي، لا يريد لاعب الوسط البلجيكي تشتيت انتباهه، وهو يركز فقط على نهاية الموسم مع نابولي، مع التركيز بشكل كبير على هدف اللحاق بإنتر ميلان.