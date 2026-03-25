كانت قد انتشرت شائعات في شهر يناير الماضي حول احتمال رحيل دي بروين عن نابولي، لكن لم تكن هناك أية مؤشرات ملموسة في هذا الصدد؛ إلا أن الأندية السعودية مستعدة هذا الصيف لشن هجمة جديدة بعد محاولاتها التي جرت قبل عام، كما لا تزال فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) قائمة ضمن الوجهات المحتملة. ووفقاً لبعض التسريبات، قد يكون اللاعب منفتحاً على الانتقال إلى الدوري السعودي أو إلى أمريكا، في ما يُفترض أن يكون آخر عقد مهم في مسيرته. لكن في الوقت الحالي، لا يريد لاعب الوسط البلجيكي تشتيت انتباهه، وهو يركز فقط على نهاية الموسم مع نابولي، مع التركيز بشكل كبير على هدف اللحاق بإنتر ميلان.