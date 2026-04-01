هل الصفقة الضخمة في خطر؟ يبدو أن نادي 1. FC كولن يرفع سعر انتقال سعيد الملا بشكل هائل

منذ فترة طويلة، ترددت أنباء عن اهتمام نادي برايتون آند هوف ألبيون بـ«إل مالا»، لكن المسؤولين في نادي كولونيا رفضوا في الأسابيع الماضية عدة عروض قدمها النادي الإنجليزي للحصول على اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.

والآن، قد تبدأ من جديد المفاوضات حول انتقال النجم الصاعد. على الصعيد الشخصي، يُقال إن برايتون وإل مالا قد توصلا بالفعل إلى اتفاق، لكن وفقاً للمعلومات المتوفرة، لا يرغب فريق "السيغولز" في دفع أكثر من 35 مليون يورو.

وفي الوقت نفسه، لا يعد برايتون النادي الوحيد في الجزيرة الذي يطرق أبواب مدينة الكاتدرائية من أجل سعيد الملا. فمن بين الأندية الأخرى التي أبدت اهتمامها به نادي تشيلسي. ووفقاً لمعلومات صحيفة "سبورت-بيلد"، من أجل الاستعداد لمفاوضات جديدة، يفكر اللاعب في الحصول على مشورة مهنية مرة أخرى في المستقبل وتعيين وكيل أعمال. منذ بضعة أسابيع، تتولى عائلته إدارة شؤون اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً.