أقيمت المباراة الودية بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا مساء السبت على أرضية ثقيلة في ملعب «سولدجر فيلد» في شيكاغو، حيث كانت ألمانيا قد فازت بنتيجة 2-1 على الولايات المتحدة الأمريكية، إحدى الدول المضيفة، في آخر مباراة تحضيرية لها قبل كأس العالم 2026.
"هكذا كان والداي يفعلان قبل 50 أو 60 عامًا" .. نجوم ألمانيا يحتجون على أمرين بخصوص تنظيم أمريكا لكأس العالم!
ماذا قال نجوم ألمانيا؟
خلال تحليل ما بعد المباراة على قناة RTL، كشف ماتيوس أن ليروي ساني، صاحب هدف الفوز، كان قد أعرب عن قلقه بشأن حالة الملعب الثقيلة قبل دقائق معدودة. "الكرة أبطأ؛ فهي لا تتدحرج بشكل جيد على العشب".
لم يستطع الفائز بكأس العالم 1990 تصديق أن الملعب قد تم ريه "بخرطوم حديقة" قبل المباراة. "هكذا كان والداي يفعلان قبل 50 أو 60 عاماً. وما زالوا يفعلون ذلك هنا حتى اليوم"، سخر ماتيوس. وأكمل: "هذا يبطئ اللعب؛ وتصبح التمريرات أبطأ. سيتعين على الفريق التكيف للتعامل مع الأسطح المختلفة في كأس العالم هذه".
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"الوقت كان طويلاً جدًا": كاي هافرتس يعرب عن قلقه قبل انطلاق كأس العالم
في مساء يوم السبت، وضع كاي هافرتس منتخب ألمانيا في المقدمة في الدقيقة الثانية، حيث سدد برأسه كرة عرضية من ركلة حرة نفذها جوشوا كيميش لتسكن الشباك.
اعترف هافرتس لاحقًا بأن حفل ما قبل المباراة الطويل، الذي تم فيه تقديم كل لاعب من أعضاء منتخب الولايات المتحدة المشاركين في كأس العالم البالغ عددهم 26 لاعبًا بالتفصيل، جعله يشعر بالقلق. وقال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لقناةRTL: "لأكون صريحًا، كان الحفل طويلًا بعض الشيء". "لست متأكدًا مما إذا كان الأمر سيكون كذلك في مباريات كأس العالم. عليك أن تكون مستعدًا لذلك".
على الرغم من البداية القوية لألمانيا، دخلت الولايات المتحدة أجواء المباراة بعد منتصف الشوط الأول وتعادلت عن طريق أنطوني روبنسون في الدقيقة 37. بعد الاستراحة، استعادت ألمانيا السيطرة، وقبل مرور ساعة من المباراة، أعاد ساني التقدم ليجعل النتيجة 2-1.
المنتخب الألماني يفتتح كأس العالم 2026 في هيوستن
تستهل ألمانيا بقيادة يوليان ناجلسمان مشوارها في كأس العالم يوم 14 يونيو في هيوستن بمواجهة كوراساو. ثم تلتقي كوت ديفوار في تورونتو يوم 20 يونيو، وتختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة الإكوادور في نيويورك/نيوجيرسي يوم 25 يونيو.
وعلى عكس المباراتين الوديتين ضد فنلندا (4-0) والولايات المتحدة (2-1)، سيبدأ مانويل نوير - وليس أوليفر باومان - في حراسة المرمى ضد كوراساو. وقد عاد قائد بايرن ميونيخ إلى المنتخب الوطني استعداداً لنهائيات كأس العالم، لكنه لم يلعب بعد بسبب إصابة في ربلة الساق.
وبمجرد انتقال الفريق إلى معسكره الخاص بكأس العالم في وينستون سالم يوم الاثنين، سيشارك نوير "في تدريبات الفريق ثم يلعب ضد كوراساو"، حسبما أكد ناجلسمان.
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تشكيلة المنتخب الألماني لكأس العالم 2026
المنصب
اللاعب
النادي
رقم القميص
حارس المرمى
أوليفر باومان
تسغ هوفنهايم
12
حارس المرمى
مانويل نوير
نادي بايرن ميونيخ
1
حارس المرمى
ألكسندر نوبيل
ف.ب. شتوتغارت
21
الدفاع
فالديمار أنتون
بوروسيا دورتموند
3
مدافع
ناثانيال براون
اينتراخت فرانكفورت
18
مدافع
باسكال غروس
برايتون آند هوف ألبيون
13
مدافع
جوشوا كيميش
بايرن ميونيخ
6
الدفاع
فيليكس نميشا
بوروسيا دورتموند
23
مدافع
ألكسندر بافلوفيتش، بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
5
الدفاع
ديفيد راوم، آر بي لايبزيغ
آر بي لايبزيغ
22
الدفاع
أنطونيو روديجر
ريال مدريد
2
الدفاع
نيكو شلوتربيك
بوروسيا دورتموند
15
مدافع
لاعب خط الوسط الدفاعي أنجيلو ستيلر
ف.ب. شتوتغارت
16
الدفاع
جوناثان تاه، بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
4
مدافع
مالك ثياو
نيوكاسل يونايتد
24
مهاجم: ناديم أميري
ناديم أميري، ماينز 05، هجومي.
ماينز 05
20
الهجوم
ماكسيميليان باير
بوروسيا دورتموند
14
هجوم
ليون جوريتزكا
بايرن ميونيخ
8
الهجوم
كاي هافرتز
أرسنال
7
الهجوم
أسان أويدراوغو
RB لايبزيغ
25
الهجوم
جيمي لويلينغ
ف.ب. شتوتغارت
9
هجوم
جمال موسيالا، بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ
10
الهجوم
ليروي ساني
غالطة سراي إسطنبول
19
مهاجم
دينيز أونداف
ف.ب. شتوتغارت
26
الهجوم
فلوريان فيرتز
ليفربول
17
الهجوم
نيك وولتميد
نيوكاسل يونايتد
11