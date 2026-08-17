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"هكذا سنحقق الانتصارات وبهذه الطريقة فقط تأتي البطولات".. رسالة كوكوريلا الأولى لزملائه في ريال مدريد!
كوكوريلا يخوض ظهوره الأول المنتظر في مدريد
كوكوريلا خاض أول ظهور له مع ريال مدريد خلال فوز النادي على فريق شالكه 04 الألماني على ملعب فيلتنس أرينا في جيلسنكيرشن. ودخل المدافع أجواء المباراة في الدقيقة 61 ليخوض أولى دقائقه في فترة الإعداد.
ومنحت المباراة الوافد الجديد تدريباً مهماً في ظل وضع ريال مدريد اللمسات الأخيرة على استعداداته لفترة ما قبل الموسم. وكان الأمر محطة بارزة للاعب الإسباني، الذي كان ينتظر بصبر تدشين ظهوره مع العملاق الإسباني. وبعد المساهمة في تحقيق نتيجة إيجابية، عبّر كوكوريلا عن حماسته لتمكنه أخيراً من الدخول إلى أرض الملعب.
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عمل الدفاع الشاق يؤتي ثماره
وفي حديثه إلى Realmadrid TV عقب صافرة النهاية، أعرب كوكوريلا عن سعادته بخوض أولى مبارياته بعد انتظار طويل. وتحدّث عن حجم الجهد المطلوب للوصول إلى هذه المرحلة من مسيرته.
وقال كوكوريلا: «أنا سعيد للغاية. أعتقد أنها كانت مباراة رائعة للجميع ونتيجة رائعة قبل انطلاق الدوري. كانت هذه أولى دقائقي، وأنا متحمس جدًا. كان الانتظار طويلًا، لكنني الآن أستعيد إيقاعي شيئًا فشيئًا، وأتطلع إلى بداية الدوري.
«جيد جدًا. أعتقد أنه مع هؤلاء الزملاء يصبح كل شيء أسهل. كانت هذه أولى دقائق الموسم، وأنا أستعيد إيقاعي شيئًا فشيئًا، وقريبًا تبدأ المنافسة الحقيقية.
«أنا سعيد للغاية. وراء كل هذا يكمن الكثير من العمل، وكل الجهد الذي بذلته على مدار السنوات كان يستحق العناء. أنا سعيد جدًا بكل ما يحدث لي، وآمل أن يستمر الأمر على هذا النحو، بالفوز بالألقاب، وقبل كل شيء، بأن أتمكن من الاستمتاع بهذه التجربة».
زملاء الفريق يسهّلون التأقلم في مدريد
سارع كوكوريلا إلى الإشادة بزملائه الجدد لمساعدتهم إياه على الاندماج سريعاً في صفوف الفريق. وأكد أن الأجواء الإيجابية داخل غرفة الملابس ستنعكس مباشرةً على أرض الملعب.
وأوضح قائلاً: «إنهم أشخاص رائعون حقاً. أعتقد أنهم يسهّلون على الجميع التأقلم. المهم هو وجود مجموعة متجانسة حتى يظهر على أرض الملعب أننا متحدون. هكذا تحقق الانتصارات».
وعندما سُئل عن دعم الجماهير، قال كوكوريلا: «تلقيت الكثير من الرسائل، وسأحاول دائماً تقديم أفضل ما لديّ في كل دقيقة أحظى بها. أعتقد أن الأهم، وما نتمناه جميعاً، هو الفوز بالألقاب بهذا القميص».
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نتطلع إلى المنافسة الحقيقية
وبعد أن خاض أولى دقائقه، أصبح كوكوريلا مركزًا بالكامل على الموسم التنافسي المقبل. ويأمل الظهير الأيسر في المشاركة عندما يستهل ريال مدريد موسم الليجا 2026-27 في مواجهة إسبانيول يوم السبت.
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