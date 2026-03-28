Saudi Arabia v China - FIFA World Cup Asian 3rd Qualifier Group C
فيديو | الدعيع يسخر من "العبقري" رينارد وعطيف يرد عليه: قرأ المباراة وأخذنا 4 أمام مصر!

الأوضاع متوترة في المنتخب السعودي بعد الخسارة من مصر

موجة غضب واسعة تجتاح الأجواء في السعودية، بعد خسارة المنتخب برباعية نظيفة أمام نظيره المصري، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، أمس، الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة.

الهزيمة تأتي بعد سلسلة من المستويات المتخبطة للأخضر مع المدرب هيرفي رينارد، رغم التأهل إلى كأس العالم 2026، وسط مطالب وتكهنات حول إمكانية رحيله.

  • FBL-KSA-EGY-FRIENDLYAFP

    ماذا حدث؟

    وقدم منتخب مصر شوطًا أول رائعًا أمام السعودية، حيث تقدم بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق إسلام عيسى ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، في الدقائق 4 و16 و44.

    وفي الشوط الثاني هدأت الأمور قليلًا من الناحية التهديفية للفراعنة، حيث سجلوا الهدف الرابع عن طريق عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

    • إعلان

  سخرية من الدعيع

    خلال تواجده مع الإعلامي خالد الشنيف، قال محمد الدعيع نجم المنتخب السعودي السابق عبر برنامج "دورينا غير":"هيرفي رينارد مدرب عبقري، قرأ المباراة من الدقيقة 20".

    ورد عليه أحمد عطيف قائلًا:"قرأ المباراة وأخذنا 4 أمام مصر وبعدها قام بإجراء التغييرات".




    هل يرحل رينارد؟

    الإعلامي السعودي إبراهيم العنقري تحدث عبر برنامج "أكشن مع وليد" عن إمكانية رحيل رينارد، حيث قال:"الآن النقطة الأهم هي أن كأس العالم قادم، الآن يجب تغيير المدرب، إنه يحاول رمي الكرة في ملعب اللاعبين بحجة أنهم لا يشاركون مع أنديتهم، يجب عليه الذهاب بأفكاره العبقرية ويرحل عن المنتخب، مع قدوم أي مدرب آخر يجيد استغلال المجموعة المتواجدة".

    وتابع:"هناك العديد من الأسماء المتاحة، نريد التعاقد مع مدرب يجيد التعامل مع اللاعبين، مثل سعد الشهري وبريكليس تشاموسكا وجورجوس دونيس لأنهم يعرفون اللاعبين".

    وفي سياق متصل خرج الإعلامي تركي العجمة باقتراح عن المدرب الأنسب للسعودية في كأس العالم، حيث قال:"نصيحتي الصادقة الآن هي التعاقد مع جورج جيسوس أو سيموني إنزاجي، أي منهما يقوم بتدريبنا بعدها يعود إلى ناديه، وبعد المونديال نبحث عن مدرب آخر صاحب طموح".


  طريق مصر والسعودية في كأس العالم

    المنتخب المصري وقع في المجموعة السابعة من المونديال، ليلعب رفقة كل من بلجيكا وإيران ونيوزلندا، طامحًا في العبور إلى مراحل إقصاء المغلوب لأول مرة في تاريخه.

    وعلى الجانب الآخر، وبطموحات عالية أيضًا، تلعب السعودية بقيادة هيرفي رينارد بالمجموعة الثامنة، ومعها كل من إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.




