فيديو | الدعيع يسخر من "العبقري" رينارد وعطيف يرد عليه: قرأ المباراة وأخذنا 4 أمام مصر!

موجة غضب واسعة تجتاح الأجواء في السعودية، بعد خسارة المنتخب برباعية نظيفة أمام نظيره المصري، في المباراة الودية التي جمعت بينهما، أمس، الجمعة، على ملعب الإنماء في جدة.

الهزيمة تأتي بعد سلسلة من المستويات المتخبطة للأخضر مع المدرب هيرفي رينارد، رغم التأهل إلى كأس العالم 2026، وسط مطالب وتكهنات حول إمكانية رحيله.