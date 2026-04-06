"هذه هي الكارما!" - انتقادات شديدة لـ"جانلويجي دوناروما" بسبب سلوكه "غير الرياضي"، حيث كشف الحارس عن الحيل الخفية التي استخدمها نجم مانشستر سيتي خلال خسارة إيطاليا في كأس العالم
دوناروما متهم بممارسة الحيل القذرة
أصبح دوناروما شخصية مثيرة للجدل بين لاعبي ومشجعي البوسنة والهرسك، وذلك بعد محاولاته لتشتيت تركيز خصوم «الأزوري» قبل ركلات الترجيح التي أعقبت التعادل 1-1 في نهائي الملحق. وفي إحدى اللحظات، حاول حارس مرمى مانشستر سيتي انتزاع ورقة تحتوي على تفاصيل خطة ركلات الترجيح الخاصة بالخصم، لكن الحكم تدخل على الفور لضمان عدم تصعيد الموقف بين الحارسين. كما اتُهم بمواجهة لاعبين آخرين من الفريق المضيف في محاولة للحصول على ميزة نفسية، لكن في النهاية خرج فريقه من البطولة بهزيمة مذلة بنتيجة 3-1 في ركلات الترجيح، مما أدى إلى تأهل البوسنة والهرسك إلى كأس العالم.
الكارما تنتقم من الأزوري
وقد تحدث نيكولا فاسيلي، نظير دوناروما، منذ ذلك الحين عن الأحداث التي سبقت ركلات الترجيح، حيث انتقد بشدة حامل لقب دوري أبطال أوروبا بسبب سلوكه.
وقال فاسيلي: "حاول دوناروما تمزيق الورقة التي كنت قد دوّنت عليها معلومات عن لاعبي إيطاليا الذين سيقومون بتسديد ركلات الترجيح، لكن لحسن الحظ كان لدى الجهاز الفني نسخة منها، فقد استعددنا جيداً لكل الاحتمالات. لم أكن أعلم أن لديهم ورقة ثانية على مقاعد البدلاء، لكن من الواضح أنه لم يُترك أي شيء للصدفة".
وأوضح فاسيلي إحباطه من هذا التبادل: "بصراحة، لم أستطع تصديق ما كان يحدث لي، فهذه هي المرة الأولى التي يحدث لي شيء كهذا. بدأنا نتجادل مع دوناروما، ثم ذهبت إلى الحكم لمحاولة إقناعه بأن خصمي يستحق بطاقة صفراء، فقد بدا لي أنه يتصرف بشكل غير رياضي حقًا. لكن في النهاية... لا أريد أن أقول الكثير... في النهاية فزنا ويقول البعض إنها الكارما. وربما نعم، هناك شيء مشابه في هذه القصة".
ظهور بطل مراهق في زينيتسا
بينما يواجه دوناروما انتقادات شديدة بسبب سلوكه، ظهر بطل قومي جديد في البوسنة. فقد اكتسب أفان تشيزميتش، وهو صبي يجمع الكرات يبلغ من العمر 14 عامًا، شهرة على الإنترنت لدوره الخاص في تلك المعركة التكتيكية. فقد تمكن تشيزميتش من سرقة «ورقة الغش» الخاصة بدوناروما - والتي كانت تحتوي على بيانات عن لاعبي البوسنة الذين سيتولون تنفيذ ركلات الجزاء - من مكان قريب من خط المرمى حيث كانت مخبأة تحت منشفة.
وقد تم تصوير المراهق منذ ذلك الحين وهو يحمل الورقة وأصبح رمزاً لانتصار البوسنة التاريخي. وقد حظيت هذه اللفتة بشعبية كبيرة لدرجة أن هناك حركة متنامية في البلاد لمكافأة الشاب برحلة إلى كأس العالم كجزء من الوفد الرسمي.
يصر سيزميتش على أنه رأى ورقة تحتوي على تفاصيل عن لاعبي البوسنة والهرسك الذين سددوا ركلات الترجيح مخبأة بجانب منشفة الحارس الإيطالي بجوار مرماه.
قال: "رأيت شيئًا بجانب المنشفة وأدركت على الفور ما هو. أخذته وأخفيته. كان يحتوي على جميع المعلومات عن لاعبينا، وبدون تلك القائمة، كان دوناروما سيضطر إلى الاعتماد على غريزته".
إيطاليا في حالة حزن بعد كارثة أخرى
مع غياب إيطاليا عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، تحول التركيز نحو إجراء إصلاح شامل للهيكل التنظيمي للمنتخب الوطني. وقد استقال المدرب جينارو غاتوزو بالفعل، وكذلك رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.
في غضون ذلك، ستبدأ البوسنة والهرسك الاستعدادات لرحلتها إلى أمريكا الشمالية، حيث ستواجه فرقاً مثل كندا، المضيفتين المشاركتين، وقطر وسويسرا.