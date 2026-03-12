في برنامج Sky "Meine Geschichte" (قصتي)، كشف بالاك أن تلك الفترة كانت صعبة للغاية بالنسبة له. كان اللاعب البالغ من العمر 49 عامًا قد تعرض لتمزق في الرباط الداخلي قبل حوالي شهر من بدء كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، بعد تدخل عنيف من كيفن برينس بواتينج في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مما أدى إلى غيابه عن البطولة بسبب الإصابة.
"هذه قيم لا أؤيدها": مايكل بالاك ينتقد المدرب السابق للمنتخب الألماني يواكيم لوف
ووفقاً لبالاك، الذي انتقد لوف بشدة، كانت "الشهور التي تلت ذلك" صعبة للغاية. "لأنني، وبصراحة تامة، شعرت أن ذلك كان غير عادل! بالنسبة لي، الطريقة التي تعامل بها مدرب المنتخب معي، أو بالأحرى عدم تعامله معي - أي عدم التواصل معي."
لم يغب بالاك عن كأس العالم بسبب إصابته فحسب، بل فقد أيضًا شارة القيادة لصالح فيليب لام، الذي أوضح بعد البطولة أنه لا ينوي التخلي عن مسؤوليته الجديدة. واعتبر بالاك أن عدم تدخل لوف في هذا الشأن أمر غير عادل: "لم يكن ذلك قرارًا فرديًا من فيليب لام. هذا ما قصدته بقولي غير عادل. هذه قيم لا أؤيدها. لم يحدث شيء، وهذا ما خيب أملي! (...) لم يُمنح لي أي فرصة للعودة".
لو لا يضم بالاك إلى التشكيلة بعد إصابته الخطيرة
لقد ظل لوف متحفظًا لفترة طويلة في النقاش العام الذي دار آنذاك، ولم يبلغ بالاك إلا في يوليو 2011، أي بعد حوالي عام من كأس العالم، أنه لم يعد يخطط لإشراكه في المنتخب الوطني. "كنت أتمنى أن يكون يوغي لوف أكثر صراحة في التواصل معي. (...) على الأقل، كان من اللائق أن يخبرني بذلك وجهاً لوجه، احتراماً لما قدمته للمنتخب الوطني على مدى العشر سنوات الماضية."
رفض بالاك بعد ذلك مباراة الوداع التي عرضها الاتحاد الألماني لكرة القدم ضد البرازيل، وبدلاً من ذلك، نظم مباراة الوداع الخاصة به في مارس 2013، ودعا إليها بشكل مفاجئ لوف ولاهم. لكن بالاك قال إنه لم تكن هناك أي مناقشة: "كان ذلك مخيباً للآمال بالنسبة لي في ذلك الوقت. لقد طالبت بذلك، لكن يوغي لوف تهرب من الموضوع! أعتقد أنه أراد أن يترك لنفسه باباً للعودة. لذا، كان يؤجل الأمر مراراً وتكراراً."
لعب بالاك 98 مباراة مع المنتخب الألماني الأول. في عام 2002، حصل على المركز الثاني في كأس العالم، وبعد أربع سنوات، حصلت ألمانيا على المركز الثالث في كأس العالم التي أقيمت على أرضها. لعب آخر مباراة دولية له قبل إصابته الخطيرة - في الهزيمة 1-2 أمام الأرجنتين في 3 مارس 2010.