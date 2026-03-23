Getty Images Sport
ترجمه
"هذه فضيحة" - ريال مدريد يشن هجوماً جديداً على حكام الدوري الإسباني بعد بطاقة فيديريكو فالفيردي الحمراء في مباراة أتلتيكو
طرد فالفيردي في فوز ريال مدريد 3-2 في ديربي مدريد
بعد تأخره بهدف سجله أديمولا لوكمان في الدقيقة 33، قدم ريال مدريد عودة قوية ليتقدم 3-1 بفضل ثنائية فينيسيوس جونيور وهدف آخر من فالفيردي. لكن ناهويل مولينا قلص الفارق لأتلتيكو قبل أن يُطرد فالفيردي من الملعب بسبب ضربة وجهها إلى باينا.
تمت مراجعة قرار الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو وتأكيده من قبل الحكم المساعد بالفيديو، وورد في تقرير المباراة الرسمي لاحقاً أن فالفيردي "ركل خصماً، دون أن يكون في مسافة تسمح بالضرب، مستخدماً قوة مفرطة".
- Getty Images Sport
"فضيحة وعار"
وقد استخدم ريال مدريد في السابق قناة «ريال مدريد تي في» كوسيلة للضغط على الحكام في إسبانيا، واستغل النادي هذه الفرصة مرة أخرى عقب فوزه يوم الأحد، حيث انتقد بشدة مستوى التحكيم وأصر على أن بطاقة صفراء كانت كافية.
وقالوا: "هذه فضيحة، هذا عار، وهذا يلخص هذا التصرف. إنها مخالفة تستحق بطاقة صفراء بوضوح، إنها صارخة، ولكن إذا تذكرنا ما حدث في بامبلونا، يمكننا أن نفهم هذا ولماذا لم يستدعيه VAR".
"ستسمعون أن المشكلة تكمن في قناة ريال مدريد التلفزيونية، وأنهم يصنعون مقاطع فيديو. نحن نفعل هذا لنندد بحقيقة أن هذه المخالفة لا يمكن أن تكون بطاقة حمراء أبدًا، إنها بطاقة صفراء نموذجية. باينا يلمس الكرة، ويبعدها، ولهذا السبب لم يلمسها فالفيردي. لم يحاول إفساد الديربي، بل حاول إفساد ريال مدريد، وهذا ليس الشيء نفسه. ثم سنشاهد برنامج "Time for Justification"، حيث قد يتفقون معه حتى.
"أنا متأكد من أنه سيبرر هذا الإجراء ويقول إن الحكم ومسؤول VAR كانا على حق. هذا لا يمكن أن يكون صحيحاً؛ لا ينبغي طرد لاعب بسبب هذا. ثم سيحاولون إقناعك بمجموعة من الهراء، سيتحدثون عن الشدة، وأنه لا توجد كرة. بالطبع هناك كرة، لكن فالفيردي لا يستطيع الوصول إليها لأن باينا يلمسها."
أربيلوا يشكر الحكم على «توضيحه»
ورغم عدم موافقته على القرار، شكر مدرب «البلانكوس» ألفارو أربيلوا مونويرا مونتيرو على تقديمه تفسيراً له.
وقال: "أظهرنا شخصية وقوة ذهنية. كان علينا أن نعاني بفارق لاعب واحد. لدي وجهة نظر مختلفة بشأن البطاقة الحمراء، لكنني أشكر خوسيه لويس على قدومه لتوضيح سبب طرده. تمكنا من حصد النقاط الثلاث، وهو ما كنا نريده.
"أخبرني أن ذلك كان استخداماً مفرطاً للقوة، وأنا لا أعتبره كذلك. لم تكن هناك نية لإيذاء أو إصابة الخصم. هذا رأيي، وهو يختلف عن رأيه. لكنه جاء ليشرح الأمر وأنا أقدر ذلك. أحياناً يكون ذلك موضع تقدير، حتى لو لم يغير شيئاً. البطاقة الحمراء جعلت كل شيء أكثر صعوبة واضطررنا إلى المعاناة كثيراً. كل فوز هو نقطة تحول. الآن تأتي المعركة من أجل الدوري. تم تحقيق الهدف."
- AFP
فالفيردي سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة دوري أبطال أوروبا
تعد البطاقة الحمراء ضربة قاسية لريال مدريد، الذي سيضطر الآن إلى الاستغناء عن فالفيردي في أول مباراتين محليتين بعد فترة التوقف الدولية. ومع ذلك، سيكون لاعب الوسط المتعدد المواهب جاهزًا للمشاركة في مباراة ربع النهائي ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يسعى فيه العملاق الإسباني إلى تحقيق لقب أوروبي خامس عشر ليحطم الرقم القياسي.
