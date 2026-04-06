"المفرش قد تمزق" .. ماتيوس يعلق على عودة نوير إلى منتخب ألمانيا بعد تصريح ناجلسمان "المهين"

كان نوير آخر حارس مرمى للمنتخب الألماني في مباراة خروج الفريق من ربع نهائي بطولة أمم أوروبا التي أقيمت على أرضه في يوليو 2024. وعقب انتهاء البطولة، أعلن اللاعب الذي خاض 124 مباراة دولية اعتزاله اللعب مع المنتخب الألماني.

في البداية، بدا أن مركز حارس المرمى مشغول بشكل مثالي: فمع مارك-أندريه تير شتيجن، كان هناك حارس مرمى من الطراز العالمي ينتظر فرصته خلف نوير لسنوات. لكن الإصابات الخطيرة المتكررة أعاقت مسيرته مرارًا وتكرارًا في الآونة الأخيرة. تم استبعاده من نادي برشلونة وتم إعارته حتى نهاية الموسم إلى منافسه في الدوري، نادي جيرونا. لكنه لم يشارك هناك سوى في مباراتين حتى الآن بسبب الإصابة، مما يجعل أوليفر باومان من نادي هوفنهايم هو الأقرب حالياً لتولي دور الحارس الأول للمنتخب الألماني.

كما أن الأصوات المطالبة بعودة نوير إلى المنتخب الألماني ازدادت بسبب مشاكل الإصابات المستمرة التي يعاني منها تير شتيجن. وإذا كان الأمر بيد ماتيوس، فإن الحارس الذي فاز بلقب أفضل حارس مرمى في العالم خمس مرات سيظل الخيار الأفضل على الرغم من تقدمه في السن: "أود أن أقول أيضًا: إذا كان مانويل نوير سليمًا ولديه خبرة في المباريات، فإنه لا يزال من بين أفضل خمسة حراس مرمى في العالم. أما اللاعبون الآخرون المتاحون لدينا، فهم لا ينتمون إلى أفضل خمسة حراس مرمى في العالم."

على أي حال، لم يعد أمام ناجلسمان الكثير من الوقت للتفكير: فبطولة كأس العالم ستبدأ في 11 يونيو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وستلتقي ألمانيا في المجموعة E مع كوراساو وكوت ديفوار والإكوادور.