Getty Images Sport
ترجمه
"هذا يزعجني!" - نيك فولتمادي، الذي يبدو عليه الإحباط، يلمح إلى أن منتقديه "لا يشاهدون الكثير من مباريات نيوكاسل"
نيك فولتمادي يرد على مزاعم «تراجع مستواه»
في حديثه إلى صحيفة «زوددويتشه تسايتونغ»، أعرب المهاجم الألماني عن إحباطه الواضح إزاء ما يُقال عن أدائه الأخير مع نيوكاسل. وعلى الرغم من كونه لاعباً أساسياً في التشكيلة، فقد شكك بعض المشجعين والمحللين في تأثيره في الثلث الأخير من الملعب.
وقال فولتمادي، في رد مباشر على الانتقادات السلبية التي ظهرت خلال النصف الثاني من الموسم: "هذا يزعجني. إذا ادعى أحدهم أنني أعاني من تراجع في المستوى، فسأقول إن هذا الشخص لا يشاهد الكثير من مباريات نيوكاسل".
- Getty Images Sport
تغيير في المسؤولية التكتيكية
بدلاً من أن يقود الهجوم كمهاجم خالص، غالبًا ما طُلب من وولتميد التضحية بطموحاته الشخصية في تسجيل الأهداف من أجل مصلحة الخطة التكتيكية الجماعية، حيث استخدمه إدي هاو كلاعب وسط.
وأوضح قائلاً: "أعلم أن الناس يربطون بيني وبين الأهداف، لكن لا يمكن مقارنة رصيد المهاجم برصيد لاعب خط الوسط الذي يلعب على بعد 50 أو 60 أو 70 متراً من مرمى الخصم".
حكم غير عادل؟
بعد أن سجل 10 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة في 45 مباراة خاضها مع نيوكاسل حتى الآن، تشير الأرقام إلى موسم مثمر، لكن فولتمادي يؤكد أن الإحصائيات التقليدية لا تعكس الصورة الكاملة لتطوره. فهو يريد أن يتحول التركيز نحو معدل نشاطه وموثوقيته الفنية في المناطق الخلفية من الملعب.
وأضاف المهاجم: "أنا الآن نيك وولتميد مختلف تمامًا عما كنت عليه في بداية الموسم. في الوقت الحالي، يجب أن يُحكم عليّ من خلال طريقة تعاملي مع المواجهات الفردية أو استغلال المساحات"، مشددًا على الجوانب الدقيقة في لعبه التي غالبًا ما تمر مرور الكرام على المراقبين العاديين.
- Getty Images Sport
البناء من أجل المستقبل
في حين أن معظم المهاجمين يتوقون إلى مجد تسجيل الأهداف، يتبنى فولتمادي نهجًا ناضجًا في تطوره. «بالطبع، أنا أسجل أهدافًا أقل بكثير الآن. لكنني مرتاح تمامًا؛ ولا أمانع في توسيع نطاق مهاراتي. وأنا مقتنع بأن تعلم كيفية التعامل مع مراحل كهذه سيجعلني أقوى على المدى الطويل»، ختم وولتميد حديثه.
سيحظى لاعب شتوتغارت السابق بفرصة أخرى لإسكات المشككين عندما يزور نيوكاسل كريستال بالاس في مباراتهما المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم 12 أبريل.