"هذا يزعجني!" - نيك فولتمادي، الذي يبدو عليه الإحباط، يلمح إلى أن منتقديه "لا يشاهدون الكثير من مباريات نيوكاسل"

في حديثه إلى صحيفة «زوددويتشه تسايتونغ»، أعرب المهاجم الألماني عن إحباطه الواضح إزاء ما يُقال عن أدائه الأخير مع نيوكاسل. وعلى الرغم من كونه لاعباً أساسياً في التشكيلة، فقد شكك بعض المشجعين والمحللين في تأثيره في الثلث الأخير من الملعب.

وقال فولتمادي، في رد مباشر على الانتقادات السلبية التي ظهرت خلال النصف الثاني من الموسم: "هذا يزعجني. إذا ادعى أحدهم أنني أعاني من تراجع في المستوى، فسأقول إن هذا الشخص لا يشاهد الكثير من مباريات نيوكاسل".