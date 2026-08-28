هذا هو فيران توريس الذي أعرفه من أيام برشلونة.. أهدر ما لا يُهدر واختفى قبل أن يغضب إنريكي عليه!

الأرقام الصماء للمهاجم الإسباني طوال اثنتين وسبعين دقيقة قضاها على أرضية الميدان جاءت لتؤكد هذه الحالة من الانفصال التام عن نسق المباراة.
لم يلمس توريس الكرة سوى 14 مرة فقط، وهو رقم كارثي لمهاجم أساسي في فريق يستحوذ على الكرة أغلب فترات اللقاء.
وعلى صعيد التمرير، اكتفى بتقديم خمس تمريرات صحيحة فقط من أصل سبع محاولات بنسبة دقة بلغت 71 في المئة، من بينها ثلاث تمريرات فقط في نصف ملعب الخصم.
ولم تتوقف السلبية عند هذا الحد، بل تجلت في الفاعلية الهجومية الصفرية، حيث أطلق ثلاث تسديدات كانت جميعها خارج إطار المرمى تمامًا مع إهدار فرصة محققة للتسجيل، وفقد الكرة في أربع مناسبات، مع مساهمة سلبية في التقدم بالكرة بمسافة بلغت ثلاثة أمتار إلى الخلف.
الأمر لم يتوقف عند الأرقام المجردة، بل امتد لغياب تام عن المشهد، إذ اختفى توريس تمامًا عن أي مساهمة هجومية أو حتى مجرد لمس الكرة لدقائق طويلة طوال الشوط الثاني.
كان المهاجم الإسباني شبحًا يركض بلا أثر فوق العشب، مما استدعى نفاد صبر مدربه قبل أن تتفاقم الأزمة.
ورغم أن لويس إنريكي لم يظهر غضبه بشكل علني أو انفعالي أمام عدسات الكاميرات كعادته في حماية لاعبيه، إلا أن قراره الفوري بسحب توريس في الدقيقة 72 والدفع بالشاب سيني مايولو كان يحمل رسالة تكتيكية صارمة تعكس ضيقه المكتوم من هذا البرود والغياب غير المبرر.