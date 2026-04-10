"هذا هو حلم كل لاعب" - نجم البرازيل السابق جوليو بابتيستا يتذكر لحظة من كأس العالم بينما تستعد الجيل الجديد من "السيليساو"

خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتعين على كارلو أنشيلوتي أن يفرز بين مهاجمي المنتخب البرازيلي. ففي جانب سيكون أولئك المتوجهون إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم، وفي الجانب الآخر سيكون أولئك الذين لم يتم اختيارهم. إنها سلسلة من القرارات المستحيلة.

فينيسيوس جونيور، رافينها، ريتشارليسون، إستيفاو، ماتيوس كونها، جواو بيدرو، إندريك، غابرييل مارتينيلي، رايان، نيمار، أنتوني وفيتور روكي، جميعهم موهوبون، لكن لن يشاركوا جميعاً في كأس العالم. كيف يمكن الاختيار بينهم؟ كيف يمكن رسم خط فاصل يستبعد بعض هؤلاء النجوم؟

لقد كان جوليو بابتيستا في كلا الجانبين من هذا الخط. اللعب في عصر كاكا ورونالدو ورونالدينيو زاد الأمور تعقيدًا. في عام 2006، تم استبعاده على الرغم من تسجيله ثمانية أهداف مع ريال مدريد. بعد أربع سنوات، كان على متن الطائرة كجزء من منتخب البرازيل المتجه إلى جنوب إفريقيا في ذلك الصيف. في غضون أربع سنوات فقط، تحولت خيبة الأمل إلى حلم أصبح حقيقة. سيشعر لاعبو الهجوم البرازيلي المليء بالنجوم بإحدى هذه المشاعر في غضون بضعة أسابيع.

إذن، كيف يبدو الأمر؟ كيف يبدو أن تكون جزءًا من هجوم "السيليساو" الذي يُعدّ دائمًا أحد أفضل الهجمات في العالم؟ كيف يتعامل لاعبو البرازيل مع التوتر والابتهاج والحسرة التي تصاحب تمثيل بلدهم على أعلى مستوى؟ قلة هم من هم أكثر تأهيلًا لمناقشة هذا الأمر من بابتيستا، وملخصه بسيط: الأمر ليس سهلاً.

قال بابتيستا لـ GOAL في حدث "إل بارتيدازو" الذي نظمته الدوري الإسباني في شارلوت: "كأس العالم هو أهم بطولة في العالم. إنه حلم جميع اللاعبين. الحلم هو الوصول إلى كأس العالم والمشاركة فيه. كانت فرصة المشاركة في 2010، بالنسبة لي، مذهلة لأنني حققت حلمي. أستطيع أن أقول لكم إنه لا يوجد حدث أكبر في كرة القدم من كأس العالم".