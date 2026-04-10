"هذا هو حلم كل لاعب" - نجم البرازيل السابق جوليو بابتيستا يتذكر لحظة من كأس العالم بينما تستعد الجيل الجديد من "السيليساو"

تحدثت مجلة «GOAL» مع الرجل المعروف بلقب «الوحش» حول معنى تمثيل بلدك على أكبر مسرح عالمي.

خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتعين على كارلو أنشيلوتي أن يفرز بين مهاجمي المنتخب البرازيلي. ففي جانب سيكون أولئك المتوجهون إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم، وفي الجانب الآخر سيكون أولئك الذين لم يتم اختيارهم. إنها سلسلة من القرارات المستحيلة.

فينيسيوس جونيور، رافينها، ريتشارليسون، إستيفاو، ماتيوس كونها، جواو بيدرو، إندريك، غابرييل مارتينيلي، رايان، نيمار، أنتوني وفيتور روكي، جميعهم موهوبون، لكن لن يشاركوا جميعاً في كأس العالم. كيف يمكن الاختيار بينهم؟ كيف يمكن رسم خط فاصل يستبعد بعض هؤلاء النجوم؟

لقد كان جوليو بابتيستا في كلا الجانبين من هذا الخط. اللعب في عصر كاكا ورونالدو ورونالدينيو زاد الأمور تعقيدًا. في عام 2006، تم استبعاده على الرغم من تسجيله ثمانية أهداف مع ريال مدريد. بعد أربع سنوات، كان على متن الطائرة كجزء من منتخب البرازيل المتجه إلى جنوب إفريقيا في ذلك الصيف. في غضون أربع سنوات فقط، تحولت خيبة الأمل إلى حلم أصبح حقيقة. سيشعر لاعبو الهجوم البرازيلي المليء بالنجوم بإحدى هذه المشاعر في غضون بضعة أسابيع.

إذن، كيف يبدو الأمر؟ كيف يبدو أن تكون جزءًا من هجوم "السيليساو" الذي يُعدّ دائمًا أحد أفضل الهجمات في العالم؟ كيف يتعامل لاعبو البرازيل مع التوتر والابتهاج والحسرة التي تصاحب تمثيل بلدهم على أعلى مستوى؟ قلة هم من هم أكثر تأهيلًا لمناقشة هذا الأمر من بابتيستا، وملخصه بسيط: الأمر ليس سهلاً.

قال بابتيستا لـ GOAL في حدث "إل بارتيدازو" الذي نظمته الدوري الإسباني في شارلوت: "كأس العالم هو أهم بطولة في العالم. إنه حلم جميع اللاعبين. الحلم هو الوصول إلى كأس العالم والمشاركة فيه. كانت فرصة المشاركة في 2010، بالنسبة لي، مذهلة لأنني حققت حلمي. أستطيع أن أقول لكم إنه لا يوجد حدث أكبر في كرة القدم من كأس العالم".

    السعي وراء الحلم

    في النهاية، خاض بابتيستا 47 مباراة مع منتخب بلاده. كان ذلك شرفًا لا يُنسى. ففي طفولته في ساو باولو، كان ذلك كل ما حلم به. وللإنصاف، فهذه هي قصة معظم الأطفال في ساو باولو.

    الفرق هو أن بابتيستا حقق هذا الحلم، بما في ذلك المشاركة في أكبر مسرح له. بعد أن غاب عن كأس العالم 2006، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع مستواه عقب تغيير مركزه في ريال مدريد، تلقى دعوة من دونغا في عام 2010. لعب مرة واحدة على ذلك المسرح، حيث بدأ في خط الهجوم في المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 مع البرتغال في ختام مرحلة المجموعات.

    قال: "كان لدي حلم. كان حلمي أن ألعب مع أفضل الفرق في العالم وأن أشارك في كأس العالم. عندما تصل إلى كأس العالم، تشعر أن شيئاً ما قد اكتمل بالنسبة لك. حلمك، في تلك اللحظة، قد تحقق. تقوم بعمل لا يصدق لمجرد الوصول إلى تلك اللحظة والمشاركة مع زملائك في الفريق".

    هناك مجموعة جديدة كاملة من اللاعبين تسعى لتحقيق هذا الحلم هذا الصيف، وعلى الرغم من أن بابتيستا لا يملك نصيحة يقدمها لهم، إلا أنه يعرف جيداً ما يعنيه أن تكون في مكانهم.

    الجيل الجديد

    لا يمكن إنكار أن البرازيل قد أنتجت على مر التاريخ سلسلة لا تنتهي من المواهب الهجومية. بيليه، جايرزينيو، روماريو، ريفالدو، رونالدو، رونالدينيو، ونيمار. والقائمة تطول. لكن يبدو أن هذا الصيف يشهد تغييرًا في الحرس. فمكانة نيمار الأسطورية مضمونة، لكن مكانه في التشكيلة ليس كذلك. ومن شبه المؤكد أن هداف البرازيل التاريخي لن يكون النجم الرئيسي هذا الصيف، حتى لو شارك في البطولة.

    في مكانه، تبرز جيل جديد. نجوم مثل فينيسيوس جونيور ورافينها هم من بين الأفضل في العالم. ويبدو أن شباباً مثل إندريك وإستيفاو على وشك الوصول إلى هذا المستوى. هناك أسباب تدعو للتفاؤل بشأن هجوم البرازيل. وهناك أيضًا أسباب تدعو للقلق بشأن فريق لا يزال أمامه الكثير ليثبته على أعلى مستوى في كرة القدم الدولية. فازت البرازيل بخمسة ألقاب كبرى فقط منذ آخر مرة رفعت فيها كأس العالم في عام 2002. ثلاثة منها كانت في كأس القارات التي لم تعد موجودة الآن. وفقًا لمعايير البرازيل، لم يكن هذا جيدًا بما فيه الكفاية، لكن مع المواهب التي يمتلكها هذا الفريق، هناك دائمًا أمل.

    قال بابتيستا: "الأمر رائع لأن هناك لاعبين أصغر سناً. لديهم الالتزام بتحقيق إنجاز مهم كنت أحاول النضال من أجله كلاعب، وهو الفوز بكأس العالم. نحن نعلم أن الفوز صعب للغاية، ولكنه أيضاً إنجاز للبرازيل. نحن منتخب وطني عظيم، لذا نأمل دائماً أن يقدموا أداءً جيداً للغاية".

    ولتحقيق نتائج جيدة، ستحتاج البرازيل بالتأكيد إلى أن يخطو أحد نجومها الشباب خطوة كبيرة إلى الأمام. وبابتستا يعرف ما يعنيه ذلك أيضًا.

    رحلات أوروبية

    كان بابتيستا في الثانية والعشرين من عمره عندما انتقل إلى إسبانيا لأول مرة. وقد اتخذ هذه الخطوة بعد عدة مواسم قضاها في نادي ساو باولو. ومع ذلك، يعترف بأن الأمر لم يكن سهلاً. فمرحلة التكيف كانت صعبة بالفعل.

    قال: "تنتقل إلى بلد لا تعرف عنه شيئًا. لا تتحدث لغته. الأمور في البلدان الأخرى مختلفة تمامًا عن بلدك. عندما وصلت، ساعدني الناس على الاندماج. كانت الثقافة الإسبانية سهلة بالنسبة لي أيضًا لأن إسبانيا تشبه البرازيل كثيرًا. ساعدني ذلك كثيرًا وجعل الاندماج في كرة القدم والحياة أسهل أيضًا".

    من المعروف أن بابتيستا لم يبق في مكان واحد لفترة طويلة طوال مسيرته الكروية. بدأ في إشبيلية، وبعد انطلاقته، انتقل إلى ريال مدريد. وأصبح بطلاً محبوباً في أرسنال. لعب لروما، ومالقة، وكروزيرو، وأورلاندو سيتي، وأخيراً، سي إف آر كلوج قبل أن يعلن اعتزاله في عام 2019. وحتى الآن، بعد كل هذه السنوات، يشعر بالارتباط بتلك الأندية. قليلون هم من بنوا علاقات أكثر منه. وهذا شيء ينظر إليه بفخر.

    قال: "الرحلة ليست سهلة لأن اللعب على مستوى عالٍ يتطلب سنوات عديدة وجهدًا كبيرًا. الأمر ليس سهلاً أبدًا. ربما يكون من السهل الوصول إلى نادٍ ما وقضاء عام واحد جيد فيه، لكن البقاء في القمة لمدة ثماني أو عشر سنوات هو الأصعب. كانت هذه تجربة حياتي المهنية، لكنها كانت رحلة رائعة أن تفتح لي الأبواب في جميع الأندية التي لعبت لها".

    التحول إلى «الوحش»

    سيكون لمشجعي الأندية المختلفة ذكريات متنوعة عن بابتيستا. الجميع يتذكر لقب «الوحش» الذي اكتسبه عن جدارة. فقد انتقل خلال مسيرته من لاعب وسط دفاعي إلى لاعب وسط هجومي ثم إلى مهاجم، لكنه كان يمثل تحديًا بدنيًا صعبًا لأي لاعب يواجهه، بغض النظر عن المركز الذي يلعب فيه.

    قال: "كانت مسيرتي المهنية مفتوحة بالكامل. نشأت في البرازيل ثم جئت إلى إسبانيا، حيث حصلت على لقبي، "لا بيستيا"، "الوحش". لعبت في ريال مدريد وأرسنال وروما والمنتخب البرازيلي. كان كل ذلك مذهلاً بالنسبة لي".

    ومع ذلك، من بين جميع المحطات، لم تكن هناك محطة أكثر أهمية من جنوب أفريقيا. في ذلك الصيف، وعلى مدى بضعة أسابيع، عاش حلمه. كانت تلك واحدة من العديد من اللحظات التي لا تُنسى في مسيرته، والتي كانت أفضلها دائماً ترتدي القميص الأصفر والأزرق لمنتخب بلاده.

    "بالنسبة لي، كان شرفاً أن ألعب للمنتخب الوطني لمدة ثماني سنوات"، قال، "وأن تتاح لي الفرصة لكي يعرف العالم المزيد عن جوليو بابتيستا".

    سيتعرف العالم على بعض النجوم البرازيليين الجدد هذا الصيف. إنها الآن فرصتهم للنجاح أو الفشل، وبالنسبة لباتيستا، فهي فرصتهم لتحقيق أحلامهم كما فعل هو قبل 16 عاماً.