"هذا هو النادي الذي طالما حلمت به" - فينيسيوس جونيور يتعهد بتجديد عقده مع ريال مدريد

يقترب المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا حاليًا من الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده في العاصمة الإسبانية، وهو وضع غالبًا ما يثير تكهنات مكثفة حول انتقاله. ومع ذلك، وفي حديثه قبل مباراة الذهاب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ، سارع فينيسيوس إلى نفي أي شائعات حول رحيله.

وقال فينيسيوس: "آمل أن أبقى هنا لفترة طويلة. لا يزال أمامي عام واحد في عقدي، لكنني هادئ للغاية. أحظى بثقة الرئيس. في الوقت المناسب، سأجدد عقدي وأبقى هنا لفترة طويلة، لأن هذا هو نادي أحلامي".