"هذا هو الأهم في الأساس": فينسنت كومباني يضفي زخمًا خاصًا على نادي بايرن ميونيخ

في هذا الموسم الذي يعتبر من وجهة نظر ميونيخ موسمًا مبهجًا بكل المقاييس (في طريقهم لتحقيق الثلاثية!)، لم تعد ظهورات اللاعبين الجدد مثل أوفلي وبافيتش تشكل أخبارًا مثيرة في الواقع. فقد سبق هذين اللاعبين سبعة مراهقين آخرين من أكاديمية النادي في الظهور مع الفريق الأول: كاسيانو كيالا (17 عامًا)، جونا كوسي-أساري (18 عامًا، تم إعارته حاليًا إلى نادي فولهام)، فيليبي تشافيز (18 عامًا، تم إعارته حاليًا إلى نادي كولونيا)، ديفيد سانتوس دايبر (19 عامًا)، مايكون كاردوزو (17 عامًا)، ويسدوم مايك (17 عامًا) - وبالطبع: لينارت كارل (17 عامًا).

خاض كارل أول مباراة له في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، ومنذ ذلك الحين حقق تطوراً مذهلاً لدرجة أن مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان سيستدعيه للمرة الأولى إلى منتخب ألمانيا هذا الخميس، وفقاً لتقارير متطابقة. وقد أظهر الجناح الأيمن السبب مرة أخرى في الفوز 4-1 على أتالانتا. فقد أعد هدف هاري كين 2-0، وسجل الهدف الثالث بنفسه، وأعد هدف لويس دياز 4-0 بتمريرة رائعة من نصف ملعبه. وبذلك يصل رصيد كارل الإجمالي الآن إلى ثمانية أهداف وست تمريرات حاسمة.

وقد أشاد رئيس مجلس الإدارة يان-كريستيان دريسن بأدائه قائلاً إنه "موسم رائع للغاية". تماماً مثل توم بيشوف (20 عاماً) وأوربيغ، اللذين أصبحا منذ فترة طويلة لاعبين أساسيين في التشكيلة البديلة على الرغم من صغر سنهما، ويقدمان أداءً ثابتاً. وقد تصدى أوربيغ لتسديدة ماريو باساليتش من مسافة قريبة بشكل رائع قبل نهاية الشوط الأول في مباراة أتالانتا. أثبت بيشوف، لاعب الوسط المتدرب، مرونته مرة أخرى في الجانب الأيسر الخلفي. في الدقائق الأخيرة، اضطر إلى الخروج مصاباً، لكن إيبرل طمأن الجميع بعد ذلك.

وكان بيشوف قد خاض مباراته الدولية الأولى مع المنتخب الألماني في يونيو الماضي. ومن غير المرجح أن يكون ضمن التشكيلة في المعسكر التدريبي القادم الذي يتضمن مباريات ودية ضد سويسرا وغانا. لكن من المفاجئ أن أوربيغ سيكون ضمن التشكيلة للمرة الأولى إلى جانب كارل. أما ألكسندر بافلوفيتش، اللاعب الذي نشأ في صفوف ميونيخ ولا يزال في الحادية والعشرين من عمره، فقد أصبح منذ فترة طويلة لاعباً أساسياً ويمكنه أن يحسب على نفسه فرصاً جيدة للحصول على مكان أساسي في كأس العالم.