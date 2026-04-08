"هذا هراء!": نجم ريال مدريد يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب موقف حدث خلال الهزيمة أمام بايرن ميونيخ

يُعرف كين بانتقاده لألكسندر-أرنولد، وقد سبق له أن انتقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عندما كان لا يزال يرتدي قميص ليفربول. في العام الماضي، عندما بدأ انتقال ألكسندر-أرنولد إلى مدريد يتبلور، شكك كين في بودكاست "Stick to Football" في مدى ملاءمة اللاعب الإنجليزي للريال: "إذا انتقل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد، فحظاً سعيداً - وكأن ريال مدريد لا يعرف كيف يدافع"، هكذا شكك آنذاك في قدرات ألكسندر-أرنولد الدفاعية.

بعد 21 عامًا قضاها في ليفربول، انتقل ألكسندر-أرنولد الصيف الماضي إلى مدريد مقابل 10 ملايين يورو. وبسبب مشاكل الإصابات المتكررة أيضًا، لم يتمكن اللاعب المولود في ليفربول من إقناع الجميع في إسبانيا حتى الآن، حيث سجل حتى الآن خمس تمريرات حاسمة في 23 مباراة مع ريال مدريد.

الجانب الإيجابي: سجل ألكسندر-أرنولد ثلاث من هذه التمريرات الحاسمة في آخر ثلاث مباريات، كما تألق في المباراة ضد بايرن ميونيخ بصفته صانع اللعب، حيث صنع الهدف الذي سجل به كيليان مبابي (في الدقيقة 74) النتيجة النهائية 1-2. "قبل المباراة، تحدثنا عن كيفية التوغل خلف دفاعهم، من خلال مسارات خلف ظهيريهم الجانبيين، ورأيت فرصة هناك"، أوضح ألكسندر-أرنولد عن تمريرته الحاسمة في مقابلة مع شبكة CBS. "رأيت كيليان يركض، فمررت الكرة بقوة كبيرة، وقد نفذها بشكل رائع."

تعرض ألكسندر-أرنولد مؤخرًا لانتكاسة مريرة، عندما لم يتم اختياره من قبل مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل للمباريات الودية ضد أوروغواي (1-1) واليابان (0-1) في نهاية مارس. أوضح توخيل أن القرار لم يكن ضد ألكسندر-أرنولد، بل كان صراحةً لصالح لاعبين آخرين. "الأمر لا يتعلق بما لا يستطيع ترينت تقديمه لنا"، قال المدرب الألماني. "أنا أعرف جيدًا ما يستطيع ترينت فعله وأين تكمن نقاط قوته."

لم يختار توخيل ألكسندر-أرنولد منذ يونيو من العام الماضي، حيث خاض نجم ريال مدريد آنذاك آخر مباراة دولية له حتى الآن من أصل 34 مباراة. في المرحلة الأخيرة من الموسم، سيبذل ألكسندر-أرنولد قصارى جهده لإقناع توخيل بأخذه معه إلى كأس العالم في الصيف.