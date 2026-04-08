"لقد سئمت من هذا. الأمر نفسه يتكرر في كل مباراة مهمة"، هكذا انتقد القائد السابق ولاعب خط الوسط "المكنسة" في مانشستر يونايتد، مساء الثلاثاء، أثناء ظهوره كخبير تلفزيوني على قناة CBS، في معرض حديثه عن ألكسندر-أرنولد. وما يزعج الأيرلندي بشكل خاص هو الحديث المستمر عن القدرات الهجومية الهائلة للاعب ليفربول السابق، في حين أن أداءه الدفاعي يترك دائمًا الكثير مما هو مرغوب فيه.
"هذا هراء!": نجم ريال مدريد يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب موقف حدث خلال الهزيمة أمام بايرن ميونيخ
"في هذا المستوى، في دوري أبطال أوروبا، لا يجوز أن تفقد التركيز بهذه السهولة"، هكذا علق كين على دور ألكسندر-أرنولد في الهدف الأول الذي سجله لويس دياز لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 41. فقد تجاوز الكولومبي المدافع الملكي من الخلف أثناء بناء الهجمة، ثم سدد تمريرة حاسمة من سيرج غنابري بهدوء تام ودون أي ضغط في شباك المرمى.
"هذا خطأ طفولي. أن يسمح لويس دياز بالمرور من خلفه وكأنه غير موجود؟ هذا هراء! أرجوكم"، صرخ كين. ألكسندر-أرنولد "لا يزال يدافع وكأنه لم يلعب أبدًا في حياته كظهير أيمن. المباريات المهمة تتطلب مدافعين رائعين، وهو في الوقت الحالي بعيد كل البعد عن أن يكون واحدًا منهم"، قال اللاعب البالغ من العمر 54 عامًا، الذي خاض ما مجموعه 479 مباراة رسمية مع مانشستر يونايتد بين عامي 1993 و2005.
أعدّ ترينت ألكسندر-أرنولد هدف ريال مدريد في مرمى بايرن ميونيخ
يُعرف كين بانتقاده لألكسندر-أرنولد، وقد سبق له أن انتقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا عندما كان لا يزال يرتدي قميص ليفربول. في العام الماضي، عندما بدأ انتقال ألكسندر-أرنولد إلى مدريد يتبلور، شكك كين في بودكاست "Stick to Football" في مدى ملاءمة اللاعب الإنجليزي للريال: "إذا انتقل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد، فحظاً سعيداً - وكأن ريال مدريد لا يعرف كيف يدافع"، هكذا شكك آنذاك في قدرات ألكسندر-أرنولد الدفاعية.
بعد 21 عامًا قضاها في ليفربول، انتقل ألكسندر-أرنولد الصيف الماضي إلى مدريد مقابل 10 ملايين يورو. وبسبب مشاكل الإصابات المتكررة أيضًا، لم يتمكن اللاعب المولود في ليفربول من إقناع الجميع في إسبانيا حتى الآن، حيث سجل حتى الآن خمس تمريرات حاسمة في 23 مباراة مع ريال مدريد.
الجانب الإيجابي: سجل ألكسندر-أرنولد ثلاث من هذه التمريرات الحاسمة في آخر ثلاث مباريات، كما تألق في المباراة ضد بايرن ميونيخ بصفته صانع اللعب، حيث صنع الهدف الذي سجل به كيليان مبابي (في الدقيقة 74) النتيجة النهائية 1-2. "قبل المباراة، تحدثنا عن كيفية التوغل خلف دفاعهم، من خلال مسارات خلف ظهيريهم الجانبيين، ورأيت فرصة هناك"، أوضح ألكسندر-أرنولد عن تمريرته الحاسمة في مقابلة مع شبكة CBS. "رأيت كيليان يركض، فمررت الكرة بقوة كبيرة، وقد نفذها بشكل رائع."
تعرض ألكسندر-أرنولد مؤخرًا لانتكاسة مريرة، عندما لم يتم اختياره من قبل مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل للمباريات الودية ضد أوروغواي (1-1) واليابان (0-1) في نهاية مارس. أوضح توخيل أن القرار لم يكن ضد ألكسندر-أرنولد، بل كان صراحةً لصالح لاعبين آخرين. "الأمر لا يتعلق بما لا يستطيع ترينت تقديمه لنا"، قال المدرب الألماني. "أنا أعرف جيدًا ما يستطيع ترينت فعله وأين تكمن نقاط قوته."
لم يختار توخيل ألكسندر-أرنولد منذ يونيو من العام الماضي، حيث خاض نجم ريال مدريد آنذاك آخر مباراة دولية له حتى الآن من أصل 34 مباراة. في المرحلة الأخيرة من الموسم، سيبذل ألكسندر-أرنولد قصارى جهده لإقناع توخيل بأخذه معه إلى كأس العالم في الصيف.
ريال مدريد يأمل في قلب النتيجة في مباراة الإياب أمام بايرن ميونيخ
في الوقت نفسه، واصل ريال مدريد الضغط على بايرن ميونيخ في الدقائق الأخيرة بحثًا عن التعادل، لكن النتيجة بقيت على ما هي عليه بخسارة بفارق ضئيل. وبذلك، ينتظر ألكسندر-أرنولد وزملاؤه مهمة شاقة يوم الأربعاء المقبل في مباراة الإياب بميونيخ، في محاولة للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
"سيكون الفوز في ملعب أليانز أرينا مهمة صعبة للغاية، لكن في نادٍ مثل هذا، نرتقي بأدائنا إلى مستويات أعلى في مثل هذه اللحظات"، قال ألكسندر-أرنولد متفائلًا. وقبل أن يتجه التركيز إلى المباراة الثانية ضد بايرن، سيواجه ريال مدريد يوم الجمعة فريق جيرونا في الدوري المحلي. والفوز في هذه المباراة أمر لا بد منه، إذا أراد الفريق ألا يزداد الفارق مع المتصدر برشلونة (سبع نقاط حالياً) ويخسر بذلك فرصة الفوز بلقب الدوري الإسباني بشكل نهائي.
ترينت ألكسندر-أرنولد: إحصائياته مع ريال مدريد
المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
23
0
5