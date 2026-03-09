AFP
ترجمه
"هذا هراء!" - ليفربول يتعرض للسخرية بعد تصوير دومينيك سوبوسلاي ومحمد صلاح وهما يرميان كرة طبية فوق العارضة في تمرين تدريبي "محير"
تدريب ليفربول باستخدام كرة الطب
ظهرت لقطات لمحمد صلاح ودومينيك سوبوسلاي وهما يقومان بتمرين يتمثل في رمي كرات طبية ثقيلة فوق العارضة. ظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع بينما كان أعضاء آخرون في فريق أرني سلوت يشاركون في تدريبات فنية، حيث كان الفريق يقوم بالاستعدادات النهائية قبل سفره إلى اسطنبول. في حين أن تمارين القوة واللياقة البدنية هذه شائعة في كرة القدم الحديثة لبناء القوة الانفجارية، فإن مشهد الفائز ثلاث مرات بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز ولاعب خط الوسط الذي تبلغ قيمته 60 مليون جنيه إسترليني يلعبان لعبة "فوق العارضة" ذات المخاطر العالية باستخدام معدات ثقيلة ترك العديد من المراقبين في حيرة من أمرهم.
تدريبات عسكرية تثير السخرية
شكك شيروود، المحلل في قناة سكاي سبورتس، في منطقية مثل هذه المهمة البدنية قبل 24 ساعة فقط من مباراة حاسمة في الدور الإقصائي الأوروبي. ووصف التمرين، الذي يمكن مشاهدته في جلسة منفصلة أدناه، بأنه "هراء"، قائلاً إنه "محير" لماذا يقوم اللاعبون به خلال جلسة تدريبية. نشرت قناة سكاي سبورتس تعليقات شيروود لفترة وجيزة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها سرعان ما حذفت المقطع بالكامل.
تتزايد مشاكل الإصابات في فريق سلوت
فيما يتعلق بأخبار الفريق قبل مباراة غلطة سراي، تم استبعاد الحارس الأول أليسون بعد أن اشتكى اللاعب البرازيلي الدولي من عدم ارتياحه بعد حصة التدريب يوم الاثنين. وبالفعل، لم يسافر مع الفريق إلى اسطنبول، ومن المقرر أن يحل الحارس الاحتياطي جيورجي مامارداشفيلي محله في المرمى. كما غاب فيديريكو كييزا عن حصة التدريب قبل مغادرة الفريق بعد ظهر يوم الاثنين.
- Getty Images
مباراة حاسمة لرجال سلوت
يتوجه ليفربول إلى اسطنبول بعد أن تعرض لهزيمة 1-0 هناك في مرحلة الدوري من المسابقة. كما أن الجدول الزمني لا يبدو سهلاً على عمالقة أنفيلد، مع رحلة إلى برايتون تلوح في الأفق بعد مباراة الإياب ضد غلطة سراي. وبعيداً عن التحدي الأوروبي المباشر، سيعمل الفريق الطبي لليفربول على مدار الساعة لضمان جاهزية أليسون للعب في عطلة نهاية الأسبوع. يواجه الريدز مباراة مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام، وهي مباراة حاسمة لآمالهم في الحصول على مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى.
إعلان