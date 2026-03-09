"هذا هراء!" - ليفربول يتعرض للسخرية بعد تصوير دومينيك سوبوسلاي ومحمد صلاح وهما يرميان كرة طبية فوق العارضة في تمرين تدريبي "محير"

يتوجه ليفربول إلى اسطنبول بعد أن تعرض لهزيمة 1-0 هناك في مرحلة الدوري من المسابقة. كما أن الجدول الزمني لا يبدو سهلاً على عمالقة أنفيلد، مع رحلة إلى برايتون تلوح في الأفق بعد مباراة الإياب ضد غلطة سراي. وبعيداً عن التحدي الأوروبي المباشر، سيعمل الفريق الطبي لليفربول على مدار الساعة لضمان جاهزية أليسون للعب في عطلة نهاية الأسبوع. يواجه الريدز مباراة مهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد توتنهام، وهي مباراة حاسمة لآمالهم في الحصول على مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى.