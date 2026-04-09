"هذا مؤلم!" لا يزال التطور الدرامي لقضية انتقال لاعب في نادي بوروسيا دورتموند يسبب الألم لنيكو كوفاتش حتى اليوم

لكن لتحقيق ذلك، كان على أنسيلمينو أن يكون جاهزًا بدنيًا، بعد أن استدعاه ناديه الأصلي تشيلسي من الإعارة قبل انتهاء المدة المتفق عليها بفترة وجيزة، في مفاجأة كبيرة لـ بوروسيا دورتموند، ثم أعاده بعد ذلك بوقت قصير إلى النادي الشريك راسينغ ستراسبورغ. ولم يكن الأرجنتيني جاهزًا بدنيًا إلا نادرًا أثناء وجوده في دورتموند - كما أن أداءه في فرنسا حتى الآن متواضع للغاية بسبب الإصابات.

في دورتموند، غاب أنسيلمينو، الذي لم يخض أي مباراة رسمية منذ ما يقرب من عام، عن 12 مباراة رسمية في خمسة أشهر فقط بسبب الإصابة. مباشرة بعد ظهوره الأول الجيد للغاية مع بوروسيا دورتموند، أظهر جسده رد فعل، مما أدى إلى غياب اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا لعدة أسابيع.

لكن في 585 دقيقة لعب موزعة على عشر مباريات، ترك أنسيلمينو انطباعًا جيدًا لدى الفريق الأصفر والأسود. "آرون يؤدي بشكل جيد جدًا عندما يلعب. يمكن الاعتماد على هذا الشاب من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة. إنه شاب رائع، ولكنه أيضًا مدافع رائع. لا يفوت أي شيء. أنا سعيد بوجود لاعب مثله في التشكيلة"، أشاد به مدرب بوروسيا دورتموند نيكو كوفاتش.