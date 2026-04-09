Niko Kovac
"هذا مؤلم!" لا يزال التطور الدرامي لقضية انتقال لاعب في نادي بوروسيا دورتموند يسبب الألم لنيكو كوفاتش حتى اليوم

في ظل ظروف غامضة، اضطر آرون أنسيلمينو إلى مغادرة بوروسيا دورتموند بشكل مفاجئ خلال فترة الانتقالات الشتوية. وقام نادي تشيلسي بإعارة اللاعب مباشرة إلى راسينغ ستراسبورغ. وهناك، تسير الأمور بشكل متواضع للغاية بالنسبة للمدافع البالغ من العمر 20 عامًا.

حيثما يوجد خاسرون، غالبًا ما يوجد فائزون أيضًا. لوكا ريجاني، على سبيل المثال، هو أحدهم. لم يكن هذا الإيطالي البالغ من العمر 18 عامًا ليحقق هذا التطور المفاجئ والسريع مع بوروسيا دورتموند خلال الأسابيع الماضية، لولا رحيل آرون أنسيلمينو المفاجئ عن النادي. رحيل لا يزال المدرب نيكو كوفاتش يأسف عليه حتى اليوم. بل إنه يسبب له ألمًا جسديًا.

"أحيانًا أتابع أداء ستراسبورغ أو أتحقق مما إذا كان قد شارك في المباراة أم لا. هذا أمر طبيعي تمامًا. لكنني أشعر بالحزن لأنه لم يعد يلعب بنفس الوتيرة التي كان يلعب بها من قبل أو بنفس الوتيرة التي كان سيلعب بها معنا"، قال كوفاتش يوم الجمعة الماضي في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة دورتموند على أرضه ضد باير ليفركوزن.

  • لكن لتحقيق ذلك، كان على أنسيلمينو أن يكون جاهزًا بدنيًا، بعد أن استدعاه ناديه الأصلي تشيلسي من الإعارة قبل انتهاء المدة المتفق عليها بفترة وجيزة، في مفاجأة كبيرة لـ بوروسيا دورتموند، ثم أعاده بعد ذلك بوقت قصير إلى النادي الشريك راسينغ ستراسبورغ. ولم يكن الأرجنتيني جاهزًا بدنيًا إلا نادرًا أثناء وجوده في دورتموند - كما أن أداءه في فرنسا حتى الآن متواضع للغاية بسبب الإصابات.

    في دورتموند، غاب أنسيلمينو، الذي لم يخض أي مباراة رسمية منذ ما يقرب من عام، عن 12 مباراة رسمية في خمسة أشهر فقط بسبب الإصابة. مباشرة بعد ظهوره الأول الجيد للغاية مع بوروسيا دورتموند، أظهر جسده رد فعل، مما أدى إلى غياب اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا لعدة أسابيع.

    لكن في 585 دقيقة لعب موزعة على عشر مباريات، ترك أنسيلمينو انطباعًا جيدًا لدى الفريق الأصفر والأسود. "آرون يؤدي بشكل جيد جدًا عندما يلعب. يمكن الاعتماد على هذا الشاب من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة. إنه شاب رائع، ولكنه أيضًا مدافع رائع. لا يفوت أي شيء. أنا سعيد بوجود لاعب مثله في التشكيلة"، أشاد به مدرب بوروسيا دورتموند نيكو كوفاتش.

    أصيب آرون أنسيلمينو بإصابة فور وصوله إلى ستراسبورغ

    إن قيام بوروسيا دورتموند، في سياق انتقال كارني تشوكويميكا من تشيلسي، بالسماح بإدراج تلك البند في العقد الذي أدى في النهاية إلى عودة أنسيلمينو بشكل مفاجئ إلى لندن، لم يُظهر صورة جيدة عن تخطيط تشكيلة الفريق في دورتموند. وبذلك أصبح ريجاني، إلى حد ما وبشكل اضطراري، المستفيد من الموقف. لكن الصور التي نشرها بوروسيا دورتموند، والتي أظهرت أنسيلمينو وهو يذرف الدموع عند توديع زملائه في الفريق، كانت دليلاً مشكوكاً فيه على الشكل الحديث للاتجار بالبشر في كرة القدم الاحترافية.

    الآن، يقضي أنسيلمينو منذ شهرين في المدينة الحدودية الفرنسية رغماً عنه - و"إنه محبط"، كما صرح قبل أربعة أسابيع غاري أونيل، المدرب الحالي لستراسبورغ منذ يناير. على الرغم من أن المدافع لعب 21 دقيقة قبل مغادرته بوروسيا دورتموند في فوز دورتموند 3-0 خارج أرضه على يونيون برلين، إلا أنه وصل إلى ناديه الجديد وهو يعاني من إصابة.

    قال أونيل بعد يومين من الإعلان عن الإعارة التي تمتد حتى نهاية الموسم إن أنسيلمينو "لم يصل بعد إلى المستوى البدني المطلوب". وبعد ثلاثة أيام، صرح الإنجليزي بأن أنسيلمينو تعرض لإصابة طفيفة في الفخذ.

    لم يلعب آرون أنسيلمينو سوى 15 دقيقة حتى الآن

    بعد ذلك، شارك أنسيلمينو لأول مرة مع فريق راسينغ في مباراتي مرسيليا وليون. لكنه دخل كبديل في كلتا المباراتين قبل نهاية المباراة مباشرة. 

    لكن يبدو أن الضغط المتكرر على أنسلمينو منذ فترة طويلة يؤدي إلى مشاكل عضلية متكررة. غاب لاعب دورتموند السابق عن الملاعب مرة أخرى على الفور. في نهاية فبراير، قال أونيل: "شعر آرون بألم في عضلات الفخذ. علينا أن ننتظر لنرى ما الذي يعاني منه. لكننا سنحتاج إليه، خاصة بعد رحيل مامادو سار الذي ترك فراغًا".

    لا يزال اللاعب المعار بعيدًا كل البعد عن ذلك. على الأقل، ظهرت مؤخرًا بوادر تحسن. في نهاية مارس، عاد أنسيلمينو إلى التدريبات. وفي نهاية الأسبوع الماضي، لعب 13 دقيقة ضد نيس. الجانب الإيجابي: إنه جاهز للعب مرة أخرى. الجانب السلبي: لا يزال رصيده حتى اليوم عند 15 دقيقة فقط.

    هل سيكون هناك نهاية سعيدة لآرون أنسيلمينو؟

    بناءً على الوضع الحالي، لا يزال أمام أنسيلمينو تسع مباريات ليثبت أقدامه في ستراسبورغ، التي ستواجه ماينز 05 مساء الخميس في ربع نهائي دوري المؤتمرات. لا يزال هناك الكثير على المحك بالنسبة للنادي، ليس فقط على الصعيد الدولي: في الدوري الفرنسي، يقاتل الفريق الذي يحتل المركز الثامن بفارق خمس نقاط عن المركز السادس من أجل التأهل إلى البطولات الأوروبية، وفي نهاية أبريل ينتظره على أرضه فريق نيس الذي هزمه للتو بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس فرنسا.

    لم يصل النادي إلى نهائي كأس فرنسا منذ عام 2001. وقد خرج باريس سان جيرمان القوي بالفعل من البطولة، وفي حالة الفوز، سيكون لينس أو تولوز في انتظاره. لذا، هناك احتمال على الأقل أن يجفف أنسيلمينو دموعه ويختتم موسمًا حافلًا بالأحداث بنهاية سعيدة.

  • آرون أنسيلمينو: إحصائيات الأداء في كرة القدم الاحترافية

    الفترةالناديالمباريات الرسميةالأهدافتمريرات حاسمةبطاقات صفراء
    2023-2024بوكا جونيورز23235
    منذ عام 2025نادي تشيلسي1000
    2025-2026بوروسيا دورتموند (إعارة)10111
    منذ 2026راسينغ ستراسبورغ (إعارة)3000
