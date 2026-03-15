وجه ديتمار هامان، اللاعب السابق في صفوف بايرن ميونيخ، انتقادات لاذعة لقرار النادي بتقديم طعن ضد الإيقاف الذي فرض على المهاجم لويس دياز، عقب البطاقة الصفراء-الحمراء المثيرة للجدل التي حصل عليها خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في ليفركوزن.
"هذا لا يليق بنادٍ عالمي": ديتمار هامان ينتقد نادي بايرن ميونيخ
"هذا لا يليق بنادٍ عالمي. رد فعل كهذا بعد مباراة أدارها الحكم بشكل جيد"، هكذا انتقد الخبير التلفزيوني هامان مساء الأحد في برنامج "Sky90". وما يزعج اللاعب البالغ من العمر 52 عامًا بشكل خاص هو أن بايرن يتجاهل حقيقة أنه استفاد هو نفسه في الماضي القريب من قرارات تحكيمية مثيرة للجدل. على سبيل المثال، في الفوز 5-1 على تي إس جي هوفنهايم في أوائل فبراير، عندما عاقب الحكم توبياس شتييلر مدافع تي إس جي كيفن أكبوغوما على تدخله ضد دياز داخل منطقة الجزاء ببطاقة حمراء بالإضافة إلى ركلة جزاء لصالح بايرن ميونيخ، وبذلك حسم المباراة المهمة مبكرًا بدلًا من التحلي بالحس السليم.
"ضد هوفنهايم، كان هذا هو ما حسم المباراة، لأن ذلك حدث بعد عشر دقائق. لم يذكروا شيئًا عن ذلك في بيانهم. ونادٍ عالمي يقدم احتجاجًا على بطاقة صفراء-حمراء، حيث يحاول اللاعب استدراج ركلة جزاء"، انتقد هامان كذلك. وذكر كمثال آخر على تفضيل بايرن البطاقة الحمراء المثيرة للجدل التي حصل عليها روكو ريتز لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ في فوز بايرن ميونيخ 4-1 في أوائل مارس، عندما اعتبر تقييد ريتز لمهاجم بايرن ميونيخ نيكولاس جاكسون في حالة مشابهة لحالة أكبوغوما لاعب هوفنهايم بمثابة "فرملة طوارئ".
أثارت البطاقة الصفراء-الحمراء التي حصل عليها لويس دياز غضبًا شديدًا في صفوف نادي بايرن ميونيخ
كان دياز قد تسلل في الدقيقة 84 من مباراة السبت أمام حارس مرمى ليفركوزن يانيس بلاسفيتش، ليحصل على ركلة جزاء. وقد تفهم لاعبو بايرن عدم احتساب الحكم كريستيان دينجرت ركلة جزاء، لكن ما أثار غضبهم الشديد هو أنه أظهر البطاقة الصفراء الثانية لدياز بسبب ما اعتبره تظاهراً بالسقوط، مما أدى إلى طرد الكولومبي من الملعب ببطاقة صفراء-حمراء.
في غضون ذلك، كان هامان قد انحاز يوم السبت إلى جانب الحكم، مؤكداً أنه يتفهم تماماً قراره بعدم احتساب ركلة جزاء وإشهار البطاقة الصفراء-الحمراء. من جانبه،اعترف دينجرت بارتكابه خطأً، وهو ما أشاد به ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن، ووصفه بأنه "شرف كبير".
مدرب سابق في الدوري الألماني يغضب هو الآخر من استئناف نادي بايرن ميونيخ
وكان نادي بايرن ميونيخ قد أكد يوم الأحد لقناة "سكاي" عزمه الطعن أمام المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) ضد عقوبة إيقاف دياز. وبحسب الوضع الحالي، سيغيب اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا عن مباراة الدوري الألماني المقبلة ضد يونيون برلين يوم السبت بسبب الإيقاف. "نحن ننظر إلى تطورات الأسابيع الأخيرة بقلق. كان الأداء في ليفركوزن ذروة مرحلة واجهنا فيها مرارًا وتكرارًا قرارات مشكوك فيها. سواء في هامبورغ أو دورتموند أو ليفركوزن - كانت هناك دائماً مواقف مثيرة للجدل، والتي غالباً ما كانت ضدنا"، قال رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ يان-كريستيان دريسن بشأن الاستئناف. وأضاف: "يتعين على الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) تحسين مستوى أداء حكامه. إن اعتراف كريستيان دينجرت بخطئه أمر مشرف، لكن هذا وحده لا يساعدنا."
كما أعرب المدرب السابق في الدوري الألماني فريدهيلم فونكل (الذي درب بين היתר أينتراخت فرانكفورت و1. FC كولن) عن عدم فهمه لإجراء بايرن: "الحقيقة هي أن بايرن لن يحقق أي نجاح على الإطلاق بهذا الطعن. لا أعرف لماذا يفعلون ذلك"، قال فونكل في برنامج Sky90 واتخذ موقفاً مشابهاً لموقف هامان: "إنهم يتحدثون فقط من وجهة نظرهم بأنهم تعرضوا للظلم، ولا يتحدثون عن أن الأندية الأخرى تتعرض للظلم أيضاً. يجب أن نقول إن بايرن ميونيخ حصل أيضاً في الأسابيع الأخيرة على قرارات تحكيمية كانت في صالحه – ضد هوفنهايم على سبيل المثال. البطاقة الحمراء في بداية المباراة مباشرة، وبفضلها فازوا بهذه المباراة بشكل واضح، لأنهم لعبوا معظم الوقت بفارق لاعب واحد. وهذا يحدث أيضًا في مواقف أخرى – لكنهم لا يتحدثون حينها عن أنهم يحظون بميزة. وأنا أرى أن هذا ببساطة غير صحيح."
نادي بايرن ميونيخ: المباريات القادمة للنادي
التاريخ الوقت المباراة الأربعاء، 18 مارس 21:00 بايرن ميونيخ - أتالانتا (دوري أبطال أوروبا) السبت، 21 مارس الساعة 15:30 بايرن ميونيخ - يونيون برلين (الدوري الألماني) السبت، 4 أبريل 15:30 إس سي فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) السبت، 11 أبريل 18:30 إف سي سانت باولي - إف سي بايرن (الدوري الألماني)