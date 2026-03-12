"هذا لا يبشر بخير!" إصابة مروعة لسيلاس تصدم ماينز 05

في الدقيقة 65، سقط سايلاس فجأة على العشب بعد صراع مع ماتوس مالي، ووجهه مشوه من الألم وهو يمسك بساقه. سارع زملاؤه والمسعفون إلى مساعدته. "الوضع لا يبدو جيدًا. اللعنة، اللعنة، اللعنة!"، كتب الحساب الرسمي للنادي الألماني على X. تشير الصور بالفعل إلى أن سايلاس أصيب بإصابة خطيرة في الساق - ربما كسر في الساق والساق.

"لا يسعني إلا أن أتمنى ألا يكون الأمر كذلك. أن يكون قد حالفه الحظ في سوء الحظ. لا أحد يتمنى ذلك لأحد"، قال داني دا كوستا على RTL+: "أتمنى له كل التوفيق وآمل ألا يغيب لفترة طويلة. سأتحدث معه على الفور وأرى كيف حاله".

لم يتمكن المهاجم، الذي انتقل إلى فريق راينهيسن في بداية يناير، من مغادرة الملعب بمفرده، وتم نقله على نقالة. وكان يضرب يديه على وجهه.