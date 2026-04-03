ترجمه
"هذا غير عادل على الإطلاق!" - وكيل إنزو فرنانديز ينتقد ليام روزينيور بشدة بعد استبعاده لاعب وسط تشيلسي بسبب تعليقاته حول ريال مدريد
وكيل أعماله يدافع عن فرنانديز بعد إيقافه
أعرب خافيير باستوري، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان السابق والممثل الحالي لفرنانديز، عن عدم تصديقه للإجراء التأديبي الذي اتخذته إدارة تشيلسي.
وأكد روزينور أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً سيتم استبعاده من تشكيلة الفريق في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ضد بورت فالي، وفي المباراة الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي في نهاية الأسبوع المقبل. وادعى المدير الفني أن فرنانديز تجاوز الحدود فيما يتعلق بثقافتنا بعد أن تحدث عن تعلقه بالعاصمة الإسبانية.
وفي تقييم صريح للوضع، قال باستوري إن العقوبة لا تتناسب مع المخالفة المزعومة. وقال باستوري لموقع"ذا أثليتيك": "العقوبة غير عادلة على الإطلاق - إيقاف اللاعب لمباراتين، وهما مباراتان حاسمتان للغاية بالنسبة لتشيلسي لأن التأهل لدوري أبطال أوروبا على المحك، وهو أحد أهم لاعبي الفريق".
وأشار أيضًا إلى أن اللاعب كان "عمودًا أساسيًا" للفريق وأنه "لا يوجد سبب حقيقي أو مبرر" لهذه العقوبة.
توضيح بشأن تصريحات ريال مدريد
ينبع الجدل من مقابلة اعترف فيها فرنانديز برغبته في الإقامة في إسبانيا مستقبلاً. واعتبر روزينيور ذلك بمثابة إلهاء وافتقار لاحترام بيئة النادي، لكن باستوري يؤكد أن اللاعب كان يتحدث بصراحة عن تفضيلاته في نمط الحياة، وليس عن سعيه للانتقال إلى ريال مدريد. وشدد الوكيل على أن فرنانديز لا يزال محترفاً يقبل بسلطة المدرب رغم حيرته بشأن قرار الإيقاف.
"لم يفهم إنزو الموقف. عندما أخبره المدرب، قبل الأمر لأنه شخص محترف للغاية يلتزم دائمًا تمامًا أينما كان ويحترم القرارات، لكننا لا نفهم العقوبة لأنه لم يذكر أي نادٍ أو يقول إنه يريد مغادرة تشيلسي، بل على العكس تمامًا"، أضاف باستوري. وأوضح أن اللاعب اختار مدريد لأن اللغة والثقافة تذكرانه ببوينس آيرس، مشيرًا إلى أنه "لم يقل في أي لحظة إنه يريد مغادرة تشيلسي أو لندن".
مفاوضات العقود والغموض الذي يكتنف فترة الصيف
ويأتي توقيت هذه الخلافات في وقت حساس للغاية، خاصة وأن المحادثات بشأن مستقبل لاعب الوسط على المدى الطويل في ستامفورد بريدج لا تزال جارية. وكشف باستوري عن وجود مناقشات جادة حول تمديد العقد الحالي للاعب الذي انضم إلى النادي مقابل 107 ملايين جنيه إسترليني. ومع ذلك، وجه الوكيل تحذيرًا واضحًا لإدارة «البلوز» بشأن فترة الانتقالات المقبلة والتزام اللاعب بمشروع النادي في غرب لندن.
وأشار باستوري إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بحلول نهاية كأس العالم هذا الصيف، فسيبدأ فرنانديز في البحث عن خيارات أخرى. ويضيف هذا الكشف مزيداً من الضغط على النادي الذي يعاني بالفعل من خلافات داخلية. وفي حين أقر الوكيل برد فعل الإدارة على التقارير الإعلامية، إلا أنه أصر على أن "الحقيقة هي أنه لم يذكر أبداً أي نادٍ أو قال إنه يريد الرحيل"، ملقياً باللوم على الصحفيين لاستنتاجهم الخاص من تصريحات اللاعب.
قضايا تأديبية أوسع نطاقاً في كوبهام
فرنانديز ليس اللاعب البارز الوحيد الذي وجد نفسه في مأزق خلال فترة تولي روزينيور منصبه. فقد تطرق المدرب مؤخرًا أيضًا إلى مقابلة أجراها مارك كوكوريلا، تحدث فيها المدافع عن احتمال عودته إلى برشلونة. ورغم أن كوكوريلا لم يُعاقب بالإيقاف عن مباراة مثل زميله، إلا أن المدرب أعرب عن خيبة أمله لأن هذه المخاوف أُثيرت علنًا بدلًا من مناقشتها داخل معسكر التدريب.