يعمل نيكو كوفاتش، البالغ من العمر 54 عامًا، كمدرب منذ ما يقرب من 17 عامًا. كان الانتقال من لاعب محترف إلى مدرب، بالنسبة للاعب خط الوسط الدفاعي السابق، انتقالًا سلسًا تقريبًا في سالزبورغ آنذاك. وقد درب كوفاتش حتى الآن ما يزيد عن 400 مباراة.
ترجمه
"هذا بالضبط ما يتمنى أي مدرب": كان تقييم نيكو كوفاتش بشأن بوروسيا دورتموند في محله تمامًا
وبالتالي، فهو يتمتع بخبرة واسعة، حتى لو لم نأخذ في الحسبان السنوات الثماني عشرة التي قضاها كلاعب. وقد شارك كوفاتش إحدى تجاربه خلال النصف الأول من الموسم. ففي رأيه، يستغرق الأمر "ثلاثة إلى ستة أشهر" بشكل عام "حتى يتأقلم اللاعب الشاب مع ناديه الجديد". وبالطبع، تختلف سرعة هذا التكيف من لاعب لآخر. لكن الأمر الواضح هو: "الأمر يستغرق وقتاً. لكن في بعض الأحيان يكون الناس غير منصفين ويتوقعون قفزات كبيرة في التطور على الفور".
كان هذا هو الحال أيضًا مع جوب بيلينغهام، الذي قال كوفاتش هذه الكلمات عنه. واليوم يمكن القول: كان كوفاتش محقًا تمامًا في تقديره. فقد حقق بيلينغهام بالفعل قفزة تطور ملحوظة مقارنة ببداياته في بوروسيا دورتموند.
التقدم ليس هائلاً، فاللاعب البالغ من العمر 20 عاماً لم يصبح فجأة أفضل بمستويين. إنه نمو طبيعي حققه بيلينغهام بمرور الوقت، تماماً وفقاً لتوقعات كوفاتش التي أبدى ثقته التامة بها. هذه الخطوة إلى الأمام جديرة بالملاحظة أيضاً لأن اللاعب الجديد الذي كلف أكثر من 30 مليون يورو قادماً من نادي سندرلاند لم يحظَ ببداية سهلة على الإطلاق.
- Getty Images Sport
بداية صعبة مع بوروسيا دورتموند لـ جوب بيلينغهام
بل يمكن القول إن بداية بيلينغهام مع بوروسيا دورتموند سارت على النقيض تمامًا مما كان ينبغي أن تكون عليه. فقد كانت الجولة الأولى من الموسم مليئة بالمصاعب: استبداله بعد 45 دقيقة في الجولة الأولى، بما في ذلك الفوضى التي تلت ذلك بشأن والده مارك، والجلوس على مقاعد البدلاء لعدة مباريات متتالية، وحركةغير موفقة خلال المباراة خارج أرضه في ميونيخ، وشائعات سخيفة حول رحيله المبكر في الشتاء، وقبل عيد الميلاد بوقت قصير، بطاقة حمراء لم يكن له أي ذنب فيها.
كان من السهل ملاحظة من أدائه أن اللاعب الإنجليزي كان يعاني بشدة من الانتقال من دوري الدرجة الثانية الذي يتسم بالصلابة البدنية إلى الدوري الألماني الذي يتسم بالسرعة والمتطلبات الفنية العالية. لم يكمل أول مباراة له لمدة 90 دقيقة كاملة إلا في نهاية أكتوبر. لم يكن لبيلينغهام تأثير يذكر على لعب دورتموند، وكان يركز في تمريراته في كثير من الأحيان على الأمان بدلاً من العمق، ولم يظهر سوى القليل من الحضور.
تعامل كوفاتش مع هذا الأمر ومع الضجة المستمرة حول بيلينغهام بثقة وبهدوء تام. ففي أوائل نوفمبر، صرح قائلاً: "ليس لدي أي مخاوف بشأنه. على العكس: أنا أعرف ما يمكنه فعله. نحن نبنيه هنا ببطء. أعتقد أن الأمر يسير أسرع مما كنت أتصور، لأن هذا الشاب يتمتع بقدرات عالية جداً."
- getty
جوب بيلينغهام يصل إلى مستوى جديد مع بوروسيا دورتموند
لم تكن بداية عام 2026 مثالية بالنسبة لبيلينغهام، حيث استمرت عقوبة الإيقاف بسبب البطاقة الحمراء حتى العام الجديد. لكنه استفاد بعد ذلك من غياب مارسيل سابيتزر لمدة أربعة أسابيع تقريبًا بسبب الإصابة. وعليه، أشركه كوفاتش بانتظام، مما ساعده بشكل واضح على اكتساب وتيرة لعب أعلى ومزيد من القوة التنافسية.
منذ ذلك الحين، وصل إلى مستوى جديد. تحسن بيلينغهام بدنيًا، ويبدو أكثر لياقة ويؤدي بشكل أقوى في المواجهات المباشرة، التي يتصدرها دائمًا في بوروسيا دورتموند. لم ينقصه الجهد أبدًا، بل إن بيلينغهام يحتاج إلى كبح جماحه في التدريبات.
"ما يعجبني فيه هو الحماس. إنه حقًا شخص يريد أن يتحسن يومًا بعد يوم. على أرض الملعب، وخارج الملعب، في دراسة الفيديو، وفي التحليل الفردي، وفي تحليل الفريق. إنه محترف بالكامل"، قال كوفاتش قبل بضعة أسابيع. "يعجبني عندما يعرف اللاعب في سن مبكرة بالضبط ما يحتاجه ليصبح أفضل. هذا هو بالضبط ما يرغب فيه أي مدرب. أحيانًا أضطر إلى كبح جماحه وتذكيره بأن لدينا مباراتين في الأسبوع."
- Getty Images Sport
يُظهر جوب بيلينغهام حضوراً أكبر وتصميماً أكبر
ولا يقل تطور بيلينغهام في حالات الاستحواذ عن ذلك أهمية. فقد ازداد حضوره بشكل ملحوظ، وأصبح يشارك بشكل أكثر نشاطًا، كما أصبح أسرع في تنفيذ الحركات. وتكمن الآن عزيمة حقيقية وراء كل تحركاته. وقد أصبح أكثر ثقة بنفسه.
ومن الواضح أيضًا أن هناك مجالًا للتحسين. يجب على بيلينغهام أن يثق بنفسه أكثر، وأن يخاطر أكثر، وأن يزيد من عدد التمريرات العمودية، وأن يتوغل أكثر في المساحات التي يمكنه فيها أن يشكل خطرًا على المرمى.
لكن ربما - أو على الأرجح - سيحتاج إلى بضعة أشهر أخرى لاتخاذ هذه الخطوة التالية. لن يكون ذلك أمراً فادحاً، بل هو أمر طبيعي للغاية في سنه. على أي حال، الاتجاه الحالي صحيح، وتقدم بيلينغهام واضح للعيان.
إذا حافظ على صحته، فإن موقفه المثالي سيضمن له مواصلة تحسين مستواه. ويمكنه الحصول على نصائح حول كيفية إيجاد التوازن المثالي بين استمرار أدائه والتطور المتسارع في الأداء من كوفاتش. وقد أعطاه المدرب نصيحة بالفعل: "أحيانًا أقول له إنه لا يجب أن يأكل ويشرب وينام كرة القدم فقط، بل يحتاج أيضًا إلى أشياء أخرى في حياته لتصفية ذهنه."
جوب بيلينغهام: إحصائيات الأداء مع بوروسيا دورتموند
المباريات الرسمية الأهداف تمريرات حاسمة بطاقات صفراء بطاقات حمراء 37 0 4 2 1
أسئلة الأكثر شيوعًا
