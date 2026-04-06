"الأقل شعبية في أوروبا ونجمهم لا يفعل شيئًا غير البكاء" .. أساطير بايرن ميونخ يهاجمون ريال مدريد!

في برنامج "Sky 90"، لم يكتفِ بتوجيه انتقادات لاذعة لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور وسلوكه داخل الملعب فحسب، بل انتقد أيضًا تصرفات النادي في الآونة الأخيرة. "فينيسيوس لاعب رائع بالطبع، لكنه يستفز الآخرين بلا حدود"، هكذا بدأ ماتيوس حديثه ثم أوضح: "وعندما يتم الإمساك به بشكل صحيح على أرض الملعب، لا يفعل سوى الشكوى ثم البكاء. هذا أسلوبه المعتاد نوعًا ما".

لم يوافق اللاعب البالغ من العمر 65 عامًا على مقاطعة ريال مدريد لحفل جائزة الكرة الذهبية 2024: "أصبح رودري أفضل لاعب في العالم، ثم قالوا: 'نعم، هذا غير عادل، كان يجب أن يكون أحدنا'. لذا سنقاطع الحفل. لا ينبغي فعل ذلك. احترامًا للخصوم والفرق الأخرى واللاعبين – لا ينبغي فعل ذلك. وقد نظرت الصحافة إلى الأمر بشكل سلبي أيضًا، وبذلك يفقد نادي حقق إنجازات عظيمة وله تاريخ عريق، نوعًا ما من هيبته."

خلاصة ماتيوس: "أنا أيضًا لا أرى أن سلوك ريال مدريد في السنوات الأخيرة كان جيدًا."