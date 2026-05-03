بعد الانتقادات له بسبب الصمت .. لاعب إنتر ميامي يكشف كلمات ميسي "العنيفة" عقب خسارة إنتر ميامي ضد أورلاندو

كان إحباط ميسي واضحاً وهو يتجه مباشرةً نحو النفق عند انتهاء المباراة، لكن المدافع إيان فراي كشف لاحقاً عن حدة الخطاب الذي ألقاه القائد بعد المباراة. وفي حديثه إلى وسائل الإعلام، أوضح فراي الحالة المزاجية السائدة في غرفة الملابس والإنذار النهائي المحدد الذي وجهه قائدهم. وقال: "تحدث قائدنا، ومن الواضح أنه وجه إلينا مجموعة من الكلمات. شجعنا على المباراة القادمة وقال إن هذا الأمر غير مقبول. واتفقنا جميعاً معه، فهذا أمر غير مقبول، ولن يتكرر بالتأكيد".



