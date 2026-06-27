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"هذا أسوأ يوم في حياتي".. إصابة نيكو ويليامز تفجر أزمة في معسكر إسبانيا!
إصابات بالغة في معركة المجموعات
تلقى المنتخب الإسباني ضربة قاسية تؤثر مباشرة على طموحاته في بطولة كأس العالم 2026، بعد الإصابات البالغة التي تعرض لها الثنائي يريمي بينو ونيكو ويليامز جراء الخشونة المفرطة للاعبي منتخب أوروجواي في الجولة الختامية لدور المجموعات.
وكشفت الفحوصات الطبية الرسمية للجهاز الطبي بمنتخب "لاروخا" أن لاعب جزر الكناري بينو يعاني من التواء في المفصل الأخرمي الترقوي دون وجود أي كسر في عظم الترقوة، وذلك بعد تعرضه لدهس قوي من برايان رودريجيز في الدقيقة 87 أدى لمغادرته الملعب بذراع معلقة، بينما تعرض ويليامز لإصابة عضلية متوسطة الدرجة في الفخذ الأيمن إثر صدمة ناجمة عن تدخل عنيف أجبرته على الخروج وهو يعرج متأثراً بالآلام.
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اتهامات حادة
فجّر ويليامز قنبلة مدوية عبر حساباته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، موجهاً اتهامات مباشرة وصريحة إلى المحترف الأوروجواياني نيكو دي لا كروز بتعمد التسبب في إصابته العضلية العنيفة، واصفاً ما حدث بأنه سلوك غير رياضي ناتج عن حالة من الإحباط.
ونشر الجناح الإسباني الشاب رسالة مطولة ومؤثرة للغاية لمحبيه يعبر فيها عن حجم المعاناة النفسية والجسدية الهائلة التي يمر بها حالياً، حيث قال نصاً وبشكل كامل دون أي اجتزاء: "اليوم هو أحد أسوأ أيام حياتي. تعرضت لإصابة جديدة بعد عام عصيب للغاية انتصرت فيه على آلام العانة في معارك عديدة. تعرضت أمس لإصابة أخرى بعد أن تصرف أحد زملائي المحترفين بدافع الإحباط والسخط بسبب وضعه، كانت حركة غير ضرورية على الإطلاق".
صراع طويل مع الآلام وتحدي العودة
كشف النجم الإسباني ويليامز في سياق رسالته عن كواليس الصعوبات البالغة التي واجهها على مدار عام ونصف العام مع الإصابات السابقة قبل القدوم للمونديال، موضحاً مدى تأثيرها القاسي على حياته اليومية البسيطة ومؤكداً إصراره على التمسك بالأمل حتى اللحظات الأخيرة من منافسات المونديال الحالي.
وتحدث اللاعب عن مرارة تجربته السابقة مع آلام العانة وأوتار الركبة قائلاً في اقتباسه الكامل: "لم أكن أعرف متى سأتمكن من اللعب دون ألم مرة أخرى، حتى أنني تعلمت التعايش مع الألم في أمور بسيطة كدخول الحمام أو ركوب السيارة. هذا لن يوقفني أيضًا. سأستمر في الكفاح حتى اللحظة الأخيرة. لم تنتهِ القصة بعد، سنراكم في أقرب وقت ممكن في كأس العالم هذا".
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تحديات دي لا فوينتي في دور الـ32
تضع هذه الغيابات المؤثرة والاضطرارية المدرب لويس دي لا فوينتي أمام معضلة تكتيكية حقيقية وتحدٍ هائل لإيجاد البدائل القادرة على تعويض سرعة ويليامز ومهارات بينو الفائقة قبل خوض الموقعة المرتقبة في دور الـ32 الإقصائي.
وفي ظل تصنيف صحيفة "ماركا" للإصابتين بالمتوسطة، فإن عودتهما تبدو معقدة للغاية بالنظر لحساسية المرحلة المقبلة، حيث يترقب الشارع الرياضي الإسباني مدى قدرة "لاروخا" على تجاوز هذه الأزمة والمضي قدماً نحو اللقب.