"هذا أسوأ يوم في حياتي".. إصابة نيكو ويليامز تفجر أزمة في معسكر إسبانيا!

تلقى المنتخب الإسباني ضربة قاسية تؤثر مباشرة على طموحاته في بطولة كأس العالم 2026، بعد الإصابات البالغة التي تعرض لها الثنائي يريمي بينو ونيكو ويليامز جراء الخشونة المفرطة للاعبي منتخب أوروجواي في الجولة الختامية لدور المجموعات.

وكشفت الفحوصات الطبية الرسمية للجهاز الطبي بمنتخب "لاروخا" أن لاعب جزر الكناري بينو يعاني من التواء في المفصل الأخرمي الترقوي دون وجود أي كسر في عظم الترقوة، وذلك بعد تعرضه لدهس قوي من برايان رودريجيز في الدقيقة 87 أدى لمغادرته الملعب بذراع معلقة، بينما تعرض ويليامز لإصابة عضلية متوسطة الدرجة في الفخذ الأيمن إثر صدمة ناجمة عن تدخل عنيف أجبرته على الخروج وهو يعرج متأثراً بالآلام.