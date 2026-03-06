Getty Images Sport
ترجمه
"هذا النادي مجرد مزحة!" - نجم توتنهام السابق يطالب بإقالة إيغور تودور ويصف كونور غالاغر بـ"السيئ" في خطاب مثير وسط صراع الهبوط
تراجع توتنهام بعد هزيمته أمام كريستال بالاس
وصل نادي لندن إلى أدنى مستوى له منذ 50 عامًا بعد هزيمة محبطة 3-1 على أرضه أمام كريستال بالاس يوم الخميس، وهي نتيجة تجعله في وضع حرج بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 11 مباراة متتالية دون فوز.
سادت أجواء متوترة بين المشجعين الذين شاهدوا فريقهم يتراجع مرة أخرى، دون أن يتمكن من إيجاد أي زخم تحت قيادة المدرب المؤقت تيودور. مع تزايد خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، وصلت الضغوط على الإدارة إلى نقطة الانهيار. بعد الهزيمة، أعرب لاعب توتنهام السابق أوهارا عن غضبه وطالب النادي بإقالة تيودور على الفور.
- Getty Images Sport
تصريحات أوهارا المثيرة للجدل
وفي حديثه إلى talkSPORT، أعرب أوهارا عن غضبه قائلاً: "يجب أن يرحل المدير. تخلصوا منه. لقد خسر ثلاث مباريات متتالية. نحن الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي استقدم مديراً جديداً للحصول على دفعة جديدة، لكننا حصلنا على دفعة أسوأ.
"بصراحة، إنه مزحة، هذا النادي مزحة، الملاك مزحة، اللاعبون مزحة، التوظيف مزحة، الموظفون مزحة، المدير مزحة. كل شيء في نادي كرة القدم هذا هو عار مطلق. بصراحة، أنا متألم، أنا متألم حقًا. هذا مؤلم".
"لم أعتقد أن الأمر سيؤلمني، لأنني كنت أقول لنفسي، لقد مررنا بأوقات جيدة، وفازنا بدوري أوروبا الموسم الماضي. هذا أمر فظيع. هذا سيء للغاية. هذا أسوأ ما شعرت به كمعجب بتوتنهام على الإطلاق."
التوظيف وغالاغر تحت النار
لم يكتف أوهارا بالانتقاد في الملعب، بل وجه انتقاداته إلى الفريق وبشكل خاص إلى اللاعب الدولي الإنجليزي غالاغر، الذي يُقال إنه أفضل هداف في توتنهام منذ وصوله من أتلتيكو مدريد. "هذا الفريق سيئ للغاية. إنهم لاعبو دوري الدرجة الثانية. بابي سار لاعب دوري الدرجة الثانية. كونور غالاغر. لا أعرف كيف لعب لأتلتيكو مدريد. لقد كان سيئًا للغاية"، قال أوهارا.
"نادي كرة القدم. هذا أمر لا يصدق. المسؤولون عن هذا النادي. أحد أكبر الأندية في العالم. إنه استهزاء تام. نحن استهزاء بنادي كرة القدم لأننا سمحنا بحدوث هذا، وكان على المشجعين قبول ذلك".
- Getty Images Sport
آمال البقاء وصمت تيودور
توتنهام يحتل حالياً المركز السادس عشر في الجدول، بعد أن تعرض لخمس هزائم متتالية. لا يزال تجنيد النادي يخضع لرقابة شديدة، حيث يستعد للقتال بضراوة من أجل الحفاظ على مكانه في الدوري الممتاز في الأسابيع الأخيرة من الموسم.
ظل تودور صامتًا بشأن مستقبله بعد هزيمة بالاس. عندما سُئل عما إذا كان سيكون على مقاعد البدلاء في المباراة التالية، أجاب ببساطة: "لا تعليق على هذا السؤال". قبل هذا السؤال، سُئل تودور عما إذا كان يعتقد أن الإدارة ستسمح له بالاستمرار في منصبه. أجاب: "لا أفكر في اتجاههم، لدي عملي لأقوم به وهذا كل شيء".
إعلان