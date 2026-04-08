"هذا الفتى سيصبح عملاقًا!" هل سيصبح "الطفل المعجزة" قريبًا أكبر منافس لتادي بوجاكار؟

يتجه هذا الموهبة البارزة البالغة من العمر 19 عامًا، والقادمة من ليون، نحو تحقيق فوزه الأول في الترتيب العام على مستوى جولة العالم في شمال إسبانيا - مما يزيد من الحماس في وطنه. ويبدو أن إمكاناته لا حدود لها. "هذا الشاب سيصبح عملاقًا على الدراجة. سنرى منه الكثير في المستقبل"، هكذا أشاد به في مارس الماضي الفائز بسباق "التور" تادي بوجاكار نفسه.

في ذلك الوقت، كان بطل العالم قد فاز للتو بسباق سترادي بيانكي الصعب الذي يستمر ليوم واحد. وكان بول سيكساس هو الدراج الذي صمد أطول فترة أمام بوغاكار على الطرق الترابية في توسكانا. لا يزال من المبكر الحديث عن تغيير في قمة هرم رياضة الدراجات. لكن يبدو أن خليفة بوغاكار المعيّن جاهز بالفعل.

لذلك، تتزايد الأحلام بشكل خاص في فرنسا. منذ برنارد هينو في عام 1985، لم يفز أي متسابق من معقل رياضة الدراجات بسباق "تور دو فرانس". حاولت أجيال عديدة، لكنهم فشلوا جميعًا: دراجون مثل ريتشارد فيرينك، لوران جالابير أو توماس فوكلر؛ جوليان ألافيليب، رومان بارديت أو تيبو بينو. فازوا بمرحلات، وحصلوا على القميص الجبلي، وارتدوا القميص الأصفر، على الأقل في بعض المراحل. لكن لم يقف أي منهم على منصة التتويج في باريس بصفته الفائز العام.