"هذا التوليفة مميزة للغاية": ماكس إيبرل يشيد بشكل خاص بمدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني

"الطريقة التي يجمع بها فيني (فينسنت كومباني؛ ملاحظة المحرر) بين شخصيته كإنسان ودوره كمدرب هي أمر استثنائي حقًا. فهو كإنسان دائمًا ودود، ولطيف، ومتفتح مع الجميع. لكنه يعرف أيضًا تمامًا ما يريده وكيف يريده على أرض الملعب. هذه المزيج - قيادة وتمثيل نادٍ وفريق بهذه الطريقة في سن الأربعين، هو أمر مميز للغاية"، قال إيبرل بحماس.

في الوقت نفسه، ألقى المدير الرياضي لنادي ميونيخ الضوء على العملية التي جرت قبل حوالي عامين، عندما تم اختيار كومباني في النهاية مدربًا رئيسيًا جديدًا بعد رفض بعض الخيارات البارزة مثل يوليان ناجلسمان أو رالف رانجنيك.

"حاولنا تقييم إنجازاته التدريبية من الناحية الرياضية. ما حققه في بيرنلي وأندرلخت كان موسمين مذهلين: الصعود برصيد أكثر من 100 نقطة، ثم الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز. لكننا أدركنا أسلوب فيني في لعب كرة القدم، وكيفية تشكيله للفريق، وحاولنا تكييف ذلك مع تشكيلتنا"، قال إيبرل.