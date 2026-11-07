زابيري رفع رأس المغرب ومواطنه "المتهور" خرج مطرودًا .. يمتلك صفات "أعظم الهدافين" وقضى على كذبة "حلاوة البدايات"!

من علامات المهاجمين الكبار، هي أن تسجل وأنت لست في أفضل حالاتك، وهذه صفة عرفناها مع محمد صلاح وإرلينج هالاند وكريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وغيرهم، ويبدو أن زابيري قرر التعلم من كل هؤلاء والسير على خطاهم.

المباراة التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب مالاجا، شهدت بعض اللقطات التي كانت تشير إلى أن زابيري "ليس في يومه"، وجاء كالتالي :

- انفراد في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، راوغ أحد مدافعي مالاجا ليجد نفسه محاطًا بـ4 لاعبين، خلق لنفسه زاوية تسديد لكنه لعبها بغرابة فوق العارضة.

- الدقيقة 33 شهدت فرصة أخرى من زابيري على الجانب الأيمن، لكنه سددها ضعيفة للغاية ليمسكها الحارس ألفونسو هيريرو بسهولة شديدة.

- كرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 52، ولكنه لم يتعامل معها بالشكل الصحيح، وإن كانت بعيدة عن متناوله نوعًا ما.

- لقطة أخرى في الدقيقة 56 عندما حاول تمرير الكرة لزميله ليتصدى لها مدافع مالاجا، قبل أن تعود له ليلعبها بعيدة للغاية.

وفي ظل هذه المواقف السيئة، كان زابيري هو اللاعب الأكثر محاولة لتهديد مرمى الخصم، بفضل تحركاته المميزة وسرعته وقدرته على المراوغة، ليحصل على أفضل مكافأة ممكنة بتسجيل الهدف الذي لم يبذل فيه الكثير من المجهود، بالتسديد في المرمى الخالي بعد تصدي الحارس لتصويبة من زميله.

زابيري لم يكن محظوظًا بعد لقطة الهدف، حيث سجل الثاني في وقت متأخر من المباراة بلقطة ولا أروع من مهارة فردية مميزة، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.