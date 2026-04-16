هدف كومباني الحاسم قبل نهاية المباراة بوقت قصير وأداء نوير الذي يقترب من الجنون: بايرن ميونيخ، التقييمات والتعليقات الفردية على مباراة الإياب ضد ريال مدريد

اعتمد المدرب فينسنت كومباني على التشكيلة الأساسية نفسها التي خاضت مباراة مدريد. وبعد 35 ثانية، تسبب حارس مرمى بايرن مانويل نوير بخطأ فادح في التمرير، مما أدى إلى تسجيل أردا غولر الهدف الأول (0-1). وفي الدقيقة السادسة، أدرك ألكسندر بافلوفيتش التعادل، قبل أن يسجل غولر ثنائية بهدفين من ركلة حرة مباشرة، ويعيد التقدم لريال مدريد (29).

سجل هاري كين هدف التعادل الثاني لبايرن قبل نهاية الشوط الأول (38)، ثم أعاد كيليان مبابي التقدم لريال (42). بعد الاستراحة، هدأت المباراة قليلاً - حتى عادت لتصبح عنيفة مرة أخرى قبل النهاية بوقت قصير. في الدقيقة 86، حصل إدواردو كامافينغا على بطاقة صفراء ثانية، وفي الدقيقة 89 سجل لويس دياز هدف التعادل الحاسم، قبل أن يضع مايكل أوليسي النقطة الأخيرة في الوقت المحتسب بدل الضائع لتصبح النتيجة 4-3.

