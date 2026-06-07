دقت مجريات المباراة جرس إنذار شديد اللهجة للمنتخبين المصري والبرازيلي وفي الوقت نفسه حملت بشرى سارة للمنتخب المغربي المنافس القوي للبرازيل في الافتتاح، وذلك بسبب كثرة الأخطاء الفردية والتمريرات الساذجة التي شهدتها المواجهة والتي جاءت منها الأهداف الثلاثة بالكامل حيث استغل برونو جيمارايش خطأ فادحًا من مهند لاشين في الدقيقة السابعة ليحرز الهدف الأول للبرازيل.
قبل أن يرد مصطفى زيكو في الدقيقة 11 بهدف التعادل مستغلًا هفوة دفاعية قاتلة من المدافع البرازيلي ماركينيوس.
ثم عاد المنتخب البرازيلي ليسجل هدفه الثاني مستفيدًا من هفوة من محمد هاني قبل خروجه، لتثبت هذه الهفوات المتكررة أن خط دفاع الفريقين بحاجة إلى مراجعة وتطوير شامل لتفادي هذه الأخطاء القاتلة في المواعيد الرسمية القادمة على أكبر المسارح في كأس العالم.