قدم المنتخب المصري أداء مبشرًا للغاية يثبت بوضوح امتلاك الفريق شخصية قوية وقدرة حقيقية على مجاراة المنتخبات العالمية الكبرى دون خوف أو رهبة مبالغ فيها.

ظل هذا التطور ملموسًا منذ الدقائق الأولى رغم التهديد المبكر من لوكاس باكيتا وتسجيل البرازيل للتقدم مبكرًا عن طريق برونو جيماريش.

رغم بعض العشوائية والاهتزاز والأخطاء التي منحت البرازيل هدفين إلا أنه كان هناك تماسك كبير إلى حد ما أظهر شخصية قادرة على النجاح في كأس العالم.



