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علي رفعت

هدف زيكو المصري بعث برسالة للمغرب.. والسخرية البرازيلية حاضرة في ليلة ظهور ريال مدريد السامبا مع أنشيلوتي!

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حسام حسن وكارلو أنشيلوتي وجرس إنذار حقيقي قبل الرسميات!

شهدت المباراة الودية بين المنتخبين المصري والبرازيلي وجبة كروية دسمة مليئة بالتفاصيل الفنية والتقلبات الخططية على مدار الشوطين.

حيث أظهر الفراعنة ملامح قوية لمنتخب منظم قادر على فرض أسلوبه في أوقات كثيرة بينما قدم السامبا دروسًا في استغلال الهفوات وتحجيم اللعب لتخرج المواجهة بالعديد من المكاسب والدروس التكتيكية المستفادة لكل طرف.


  • أداء واعد وشخصية قوية

    قدم المنتخب المصري أداء مبشرًا للغاية يثبت بوضوح امتلاك الفريق شخصية قوية وقدرة حقيقية على مجاراة المنتخبات العالمية الكبرى دون خوف أو رهبة مبالغ فيها.

    ظل هذا التطور ملموسًا منذ الدقائق الأولى رغم التهديد المبكر من لوكاس باكيتا وتسجيل البرازيل للتقدم مبكرًا عن طريق برونو جيماريش.

    رغم بعض العشوائية والاهتزاز والأخطاء التي منحت البرازيل هدفين إلا أنه كان هناك تماسك كبير إلى حد ما أظهر شخصية قادرة على النجاح في كأس العالم.


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  • تراجع برازيلي مألوف

    على الجانب الآخر فرض المنتخب البرازيلي أسلوبه الخاص في بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 عندما تمكن البديل إندريك من تسجيل الهدف الثاني لبلاده إثر تمريرة متقنة من رافينيا بعد خطأ من محمد هاني ليتقدم السامبا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد وبعد هذا الهدف مباشرة ظهر المنتخب البرازيلي بنسخة مطابقة تمامًا لأسلوب فريق ريال مدريد تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

    حيث بمجرد التقدم في النتيجة تراجع الفريق بشكل ملحوظ لامتصاص الحماس المصري واستقبل اللعب في مناطقه الخلفية مفضلاً التخلي التام عن المبادرة الهجومية والاعتماد على التنظيم الدفاعي البحت وتضييق المساحات مع السعي وراء تهدئة رتم اللقاء والاعتماد على التحولات المرتدة السريعة.


  • Egypt-vs-Russia-New-Capital-CupAFP

    تدخل فني حاسم

    يحسب للمدرب الوطني حسام حسن قراءته السريعة للملعب وتدخله الفني الحاسم مع بداية الشوط الثاني حيث قرر تغيير طريقة اللعب بالكامل إلى خماسي في الخط الخلفي عبر الدفع بالمدافع محمد عبدالمنعم بديلًا للاعب محمود حسن تريزيجيه إلى جانب إشراك محمد صلاح بدلًا من هيثم حسن.

    جاء هذا القرار الذكي لغلق المساحات الشاسعة والثغرات الواضحة التي ظهرت في عمق الخطوط الخلفية وخط الوسط خلال الشوط الأول والتي جعلت وصول البرازيل متكررًا وسهلاً للغاية وهدد مرمى شوبير في مناسبات عديدة.


  • Carlo AncelottiGetty/GOAL

    جرس إنذار وبشرى مغربية

    دقت مجريات المباراة جرس إنذار شديد اللهجة للمنتخبين المصري والبرازيلي وفي الوقت نفسه حملت بشرى سارة للمنتخب المغربي المنافس القوي للبرازيل في الافتتاح، وذلك بسبب كثرة الأخطاء الفردية والتمريرات الساذجة التي شهدتها المواجهة والتي جاءت منها الأهداف الثلاثة بالكامل حيث استغل برونو جيمارايش خطأ فادحًا من مهند لاشين في الدقيقة السابعة ليحرز الهدف الأول للبرازيل.

    قبل أن يرد مصطفى زيكو في الدقيقة 11 بهدف التعادل مستغلًا هفوة دفاعية قاتلة من المدافع البرازيلي ماركينيوس.

    ثم عاد المنتخب البرازيلي ليسجل هدفه الثاني مستفيدًا من هفوة من محمد هاني قبل خروجه، لتثبت هذه الهفوات المتكررة أن خط دفاع الفريقين بحاجة إلى مراجعة وتطوير شامل لتفادي هذه الأخطاء القاتلة في المواعيد الرسمية القادمة على أكبر المسارح في كأس العالم.


  • دهشة لاتينية من ألقاب لاعبي مصر

    شهدت التغطية الصحفية للمباراة تفاعلًا واسعًا من وسائل الإعلام البرازيلية التي أبدت تعجبها الشديد من ألقاب بعض لاعبي المنتخب المصري التي ترتبط بأسماء أساطير كرة القدم العالمية والبرازيلية تحديدًا مثل مصطفى زيكو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه.

    وبلغت الإثارة ذروتها حينما تمكن زيكو من إدراك هدف التعادل للمنتخب المصري مما دفع البعض للاهتمام بالمفارقة العجيبة المتمثلة في نجاح زيكو المصري في اختراق دفاعات أحفاد الأسطورة البرازيلية زيكو وهز شباكهم.


  • بيت القصيد

    تبقى هذه التجربة الودية رفيعة المستوى فرصة مثالية واختبارًا حقيقيًّا لاكتشاف العيوب الفنية والعمل على تصحيحها بعيدًا عن حسابات النقاط والضغوط الرسمية.

    المهم الآن للمنتخب المصري هو البناء الصحيح على الإيجابيات التكتيكية الواعدة التي ظهرت بوضوح وتدارك السلبيات الدفاعية وبطء التحضير التي كشفتها سرعة وقوة المنافس البرازيلي لضمان الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والذهنية قبل مواجهة بلجيكا التي اكتست تونس قبل ساعات بخماسية نظيفة.


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