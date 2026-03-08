شهدت مباراة فريق برشلونة للشباب أمام ضيفه ويسكا تعادلًا مثيرًا بهدفين لكل فريق ضمن منافسات دوري الشرف الإسباني للفئة أ، حيث سجل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم هدفه الأول بقميص البلوجرانا في أول مشاركة رسمية له بعد انتهاء أزمته الإدارية الخاصة بتصريح العمل.

ورغم تقدم الفريق الكتالوني حتى اللحظات الأخيرة، إلا أن ركلة جزاء متأخرة وتضييع ركلة جزاء أخرى بطريقة غريبة حرمت المهاجم المصري من الاحتفال بانتصاره الأول مع ناديه الجديد في ليلة شهدت الكثير من التقلبات التكتيكية والتحكيمية على أرض الملعب.